Exclusivo: videos y audios evidencian vínculos de Camilo Gómez, candidato al Senado, con Papá Pitufo

Uno de los candidatos al Senado por el partido de la U es Camilo Gómez, un abogado cordobés que aparece en los expedientes de la Fiscalía como uno de los hombres más cercanos al zar del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo. Noticias Caracol revela detalles desconocidos de una investigación que fue saboteada, lo cual le permite aspirar a una curul.

La relación entre el hoy candidato y el zar del contrabando está ampliamente documentada en videos grabados hace dos años, en los que estaban entrando a un hotel en Cartagena y a algunos apartamentos que 'Pitufo' tenía para sus reuniones. Estas pruebas hacen parte del expediente judicial contra el delincuente, en el cual también aparecen cientos de audios grabados por un agente encubierto que los acompaña y que se observa en la mayoría de los clips.

Los audios son tan contundentes que no dejan duda sobre la cercanía entre el candidato y el contrabandista: “El man (‘Pitufo’) me tiene confianza huevón, el man me tiene confianza. Yo entro a sus casas. ¿Sabe una cosa? Cuando yo necesito carro, el man llega y me los pone", dice Gómez en una de as pruebas.



Además del préstamo de vehículos, la Fiscalía posee evidencia de que Marín costeaba lujos para el candidato. Según el agente encubierto Álvaro Galvis: “No más los viajes que tenían a Cartagena todo era pago por él. Tranquilo ya está el tiquete que en primera clase, que lleguemos a mi casa, lleguemos allá al apartamento y todo eso deslumbró a Camilo (...) venga mijo que necesito comprarme un par de zapatos, escoja un par de zapatos también usted”.



Gómez, incluso, habría recibido un préstamo de 300 millones de pesos por parte de 'Papá Pitufo' para la construcción de una clínica en la costa. Además, el contrabandista le contaba a Camilo Gómez quiénes eran sus aliados en diferentes entidades del Estado, cómo logró evadir por décadas la persecución de las autoridades y hasta los sobornos que les daba a los oficiales de la Policía.



¿Cómo logró Camilo Gómez ser tan cercano con alias Papá Pitufo?

En horas y horas de grabaciones que están en el expediente queda en evidencia que Camilo Gómez no solo fue testigo de las negocios turbios de 'Pitufo', sino que a través suyo habría conseguido acceso a contactos claves en el Gobierno y a información privilegiada. En una grabación, se escucha al candidato alertar a Marín sobre el nombramiento de Juan David Oviedo como asesor de la Dian en Cartagena, quien estaba obstaculizando sus negocios.

“Mira, Juan David Oviedo es el que tiene el control de Cartagena, es quien está cerrado a la banda, se vanagloria diciendo que es el amigo del director y el que da la orden”, dice. Tras esta alerta, alias Papá Pitufo habría movido sus influencias por encima del director de la entidad para neutralizar la situación.

Gómez también filtraba detalles sobre las investigaciones penales en contra de 'Pitufo'. En un audio de octubre de 2023, menciona: "Yo estaba reunido con otras personas cercanas al señor ('Papá Pitufo') y me están explicando parte de los detalles, tratando de buscar información. Pero me dicen que el tema es vox populi, que el cuento es el siguiente: que un policía de Cartagena grabó a Diego Marín".



¿Cómo logró Camilo Gómez tener acceso a información clave del Gobierno y de la Fiscalía?

Hace una década, Camilo Gómez fue nombrado como director del Instituto para la Economía Social (Ipes) durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Más adelante su nombre volvió a aparecer, esta vez vinculado al del hermano del Presidente, Juan Fernando Petro. Sin embargo, hace unos meses quedó en el ojo del huracán por cuenta de los señalamientos del entonces director de la Dian Luis Carlos Reyes, quien aseguró que Gómez lo visitó en su despacho en compañía del mayor retirado William Castellanos, exjefe de seguridad del presidente, para pedirle el nombramiento de este último como director de aduanas.

En las grabaciones en poder de la Fiscalía, Gómez también asegura que recibe información de lo que se habla sobre 'Pitufo' en la Presidencia de la República a través de una persona identificada como 'Víctor': “Este Andrés escucha una información de Polfa que le están diciendo al Presidente y ahí puntualmente, como este man ha recibido billete de este señor ('Pitufo'), él escucha la información y llama a 'V' y le dice: 'Uy marica, escuché que este señor está caliente".

Camilo Gómez se estaría refiriendo a Víctor Sierra, un polémico empresario vecino de la casa en Guaymaral de alias Papá Pitufo quien fue mencionado como uno de los protagonistas del confuso episodio en el que el zar del contrabando, supuestamente, intentó inyectar 500 millones de pesos a en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia. Sierra habría estado presente durante la supuesta devolución del dinero.

Aunque la investigación de 'Pitufo' fue anunciada como un caso emblemático en la lucha contra la corrupción y el contrabando durante el gobierno de Petro, lo cierto es que la investigación no terminó en nada. Gómez nunca fue requerido por la Fiscalía a pesar de las grabaciones. Además, un grupo de policías capturados como socios de 'Papá Pitufo' quedó en libertad por vencimiento de términos y el zar del contrabando logró huir del país. Después de varios meses de detención en Portugal, actualmente está libre a la espera de un asilo político.



El candidato Camilo Gómez responde

El candidato al Senado respondió a los señalamientos de ser la mano derecha de alias Papá Pitufo. Habló de la relación del exjefe de seguridad del presidente Petro con el zar del contrabando y el papel que jugó el fallecido viceministro de Defensa Ricardo Díaz en la investigación sobre 'Pitufo'. También, explicó su relación con Juan Fernando Petro, hermano del Presidente. Estas son algunas de sus principales respuestas:

¿Usted cómo terminó siendo la mano derecha y tan amigo de 'Pitufo'?

No soy la mano derecha del señor Diego Marín. Justamente pudo conocerlo a él en el año 2023. Esa frase que se ha anunciado en los medios de comunicación hacen parte de una investigación periodística que se aleja de la realidad.



¿A usted no le llamó la atención cuando 'Pitufo' le mencionaba que él sobornaba oficiales de la policía para diferentes actividades ilegales?

Muchas veces era pura carreta, eso son situaciones que son difíciles de comprobar.



En algún momento se habla de 300 millones para la construcción de una clínica. ¿Qué significa eso?

Esa grabación la hizo el señor Galvis, la hizo en mi apartamento y se la hicimos sobre la política de revisar cuál era la información que él estaba transmitiendo. Eso fue un guión coordinado justamente con personas personas como el doctor Ricardo Díaz, que en su momento me dijo: 'El señor Galvis es sumamente fantasioso y está señalando todas las situaciones que usted menciona, las magnifica. Así que cuando usted hable, si no me cree, móntele un testimonio para que vea' ".



Ricardo Díaz fue viceministro de Defensa. ¿Por qué él estaba enterado de este tema de 'Pitufo'?

Pues él no estaba enterado del tema de Diego Marín. Él tenía más relación con lo que estaba pasando en las fuerzas, especialmente con la información que estaba manejando el señor Galvis.



¿Quién es Juan Fernando Petro? ¿Usted cómo lo conoce y cuál es su relación con él?

Juan Fernando es el hermano del señor presidente. Es una persona que conozco en el proceso de campaña de mucho tiempo. Es una persona a quien respeto y quiero mucho. En la compañía en la que yo participé fue uno de los invitados a hablar de la Colombia profunda. Nos pareció en la compañía, Codinamex Alto Nivel, que podría ser un digno representante en ese evento que se hizo en la Ciudad de México.



¿A usted la Fiscalía, alguna autoridad, lo ha requerido en este tiempo?

Pues entiendo que hay una investigación en la cual se generaron un dictamen y donde se pudo demostrar que no tengo absolutamente nada que ver en estas investigaciones.



¿Cómo se está financiando esta campaña? ¿'Papa Pitufo' está metiendo plata en esta campaña?

En este momento nosotros estamos sumamente enfocándonos a los esfuerzos de las personas que nos están ayudando, de quienes nos quieran aportar y acompañar, pero nosotros no tenemos ningún tipo de cercanía ni con el gremio ni y con el señor Diego Marín.

