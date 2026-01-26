En vivo
Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / ¿Debe tener un refuerzo de la vacuna de la fiebre amarilla? Minsalud toma importante decisión

¿Debe tener un refuerzo de la vacuna de la fiebre amarilla? Minsalud toma importante decisión

El Ministerio de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria, expidió una circular con las directrices para recibir un refuerzo de la vacuna de la fiebre amarilla.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 26 de ene, 2026
Fiebre amarilla.
Fiebre amarilla.
Getty

El Ministerio de Salud tomó importantes determinaciones para enfrentar la emergencia sanitaria por cuenta de la fiebre amarilla. De acuerdo con la vigilancia del Instituto Nacional de Salud, en el 2025 se reportaron 125 casos, de los cuales 51 terminaron en fallecimientos.

De esta manera, desde la cartera de la salud, se expidió una circular este lunes 26 de enero en la cual se informa quiénes deben recibir una vacuna de refuerzo contra la fiebre amarilla. En un primer grupo se encuentran las personas que hayan sido vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los municipios del Tolima, como Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y los que defina, adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social.

¿Qué otras personas deben recibir el refuerzo de la vacuna de fiebre amarilla?

El segundo grupo son las mujeres que recibieron la vacuna de fiebre amarilla durante la gestación y que sean residentes o que se desplacen a los municipios tolimenses ya mencionados. Esta dosis de refuerzo se aplicará 6 meses después de terminar embarazo.

También nombran a las personas vacunadas con dosis fraccionada de la vacuna contra la fiebre amarilla en otros países que sean residentes o que se desplacen a los pueblos del Tolima que ya determinó Minsalud.

Además, la dosis de refuerzo se aplicará a las personas que viven con VIH, y aquellas que recibieron un trasplante de células madre hematopoyéticas después de recibir una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que presenten la inmunocompetencia suficiente para vacunarse de forma segura, previa valoración médica riesgo/beneficio, que sean residentes o que se desplacen a los municipios con circulación activa descritos y que hayan sido vacunadas hace más de 10 años.

Finalmente, la dosis también es recomendada por los trabajadores de laboratorio que manipulan virus salvaje de fiebre amarilla y que tengan más de 10 años de vacunación previa.

¿Qué es la fiebre amarilla?

De acuerdo con el INS, la fiebre amarilla es una arbovirosis endémica en las zonas tropicales de África y América del Sur, causada por virus del género Flavivirus, que es transmitida por la picadura de mosquitos infectados de los géneros Haemagogus spp y Sabethes, en el ciclo de transmisión selvática y por Aedes aegypti en el ciclo urbano.

Tras la picadura de un mosquito infectado, los síntomas aparecen en 3 a 6 días, con fiebre, dolor muscular, náuseas y vómitos que remiten en 3 a 4 días. El 15 por ciento de los casos desarrolla signos y síntomas de gravedad como: ictericia, hemorragias y daño renal.

Según las autoridades sanitarias, los casos han afectado a seis departamentos, siendo Tolima el de mayor número, con 115 casos; seguido por Putumayo, con casos; Meta, 3 casos; Cauca, 1; Guaviare; 1; y Caldas, con 1.

Así las cosas, Minsalud ordenó a las administraciones departamentales y municipales elaborar e implementar el plan de acción territorializado para la vacunación, en articulación con los equipos territoriales y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, privadas y mixtas (ESE/IPS) y demás actores responsables. “Este plan debe priorizar la administración de una dosis de refuerzo a la población objeto definida en esta circular”, indicaron.

