Karol G apareció como invitada sorpresa en el cierre de Bad Bunny en Medellín

Medellín vivió una noche que ya quedó escrita en la historia reciente de la música urbana. La tercera y última presentación de Bad Bunny en la capital antioqueña se transformó en un momento inolvidable cuando Karol G apareció como invitada sorpresa, desatando la euforia de decenas de miles de asistentes que no esperaban verla sobre el escenario. El encuentro entre dos de los artistas latinos más influyentes del mundo selló con broche de oro una serie de conciertos que ya habían marcado récords de asistencia y expectativa.

Karol G apareció en el último concierto de Bad Bunny en Medellín

Desde las primeras horas de la noche, el ambiente en el recinto era distinto. Aunque el público sabía que se trataba del cierre de la gira del puertorriqueño en Medellín, nadie imaginaba que la despedida traería consigo una aparición tan significativa. Bad Bunny avanzaba en su espectáculo con la energía que lo caracteriza, recorriendo su repertorio ante una multitud completamente entregada, cuando el show tomó un giro inesperado.

Fue en uno de los momentos más emotivos del concierto cuando las luces cambiaron y el artista detuvo brevemente su presentación. Segundos después, Karol G hizo su entrada al escenario, provocando gritos, lágrimas y una ovación que se prolongó por varios minutos. La reacción del público fue inmediata: celulares en alto y gritos celebrando la presencia de la artista paisa en su propia ciudad. La aparición de Karol G no solo sorprendió por lo inesperado, sino por el alto valor simbólico que representa. Medellín es la ciudad que vio crecer a la cantante. La bichota interpretó “Ahora me llama”, canción lanzada en 2017 como colaboración entre ella y Bad Bunny; “Si antes te hubiera conocido” y “Latina Foreva”.



Karol G luciendo hermosa interpretando “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny en Colombia.

Invitados en los otros conciertos de Bad Bunny en Medellín

Además de Karol G en la tercera fecha, Bad Bunny tuvo invitados diferentes en las noches anteriores, los cuales fueron anunciados y ejecutados directamente en escenario durante cada presentación. En el concierto de apertura en Medellín, Bad Bunny contó con la participación de Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo. Ambos interpretaron “Ojitos lindos”, canción incluida en el álbum Un verano sin ti. Esta colaboración ya había sido presentada en otros escenarios internacionales y fue exclusiva de la primera fecha en la ciudad.

Para la segunda jornada, el invitado fue Arcángel, artista puertorriqueño vinculado históricamente al desarrollo del género urbano. Junto a Bad Bunny interpretó las canciones “La Jumpa” y "Tú no vives así". La participación de Arcángel estuvo concentrada en un segmento específico del concierto, conocido como “La casita”, parte del montaje escénico que Bad Bunny utiliza durante esta gira.

Durante las tres noches en Medellín, Bad Bunny mantuvo una lista base de canciones centrada en su más reciente álbum "Debí tirar más fotos", complementada con temas representativos de su discografía anterior. En todas las fechas hubo canciones específicas reservadas exclusivamente para cada noche, además de los segmentos con artistas invitados. El montaje, según lo observado en las tres presentaciones, incluyó divisiones temáticas del concierto, con cambios escenográficos y bloques de canciones agrupadas, manteniendo una duración aproximada superior a dos horas por función.

