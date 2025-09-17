Doloroso accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan terminó la prueba con el dedo quebrado

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI un participante resultó lesionado y tuvo que pedir el apoyo del equipo médico. Se trata de Juan, quien terminando la prueba sufrió un accidente con una de sus manos y se quebró un dedo. En medio del dolor, el desafiante no abandonó a su equipo y decidió terminar la pista de esta manera.

Al final, el equipo obtuvo la victoria y Juan la admiración de sus compañeros; sin embargo, es preocupante si la situación se agrava y debe abandonar la competencia. Incluso Andrea Serna le dijo al integrante de Omega que su acción había sido "heroica", al no abandonar el juego por su lesión.



¿Cómo se lesionó Juan, del Desafío Siglo XXI?

Todo ocurrió en medio de la última prueba del ciclo, la de Sentencia, Premio y Castigo, en la que Alpha, Gamma y Omega se disputaban con cuatro integrantes en el Box Blanco. A lo largo de la prueba hubo varios errores y caídas que afectaron a los equipos para llevar a cabo la pista de manera efectiva.

Rata, Deisy y Rosa sufrieron algunas caídas, golpes y errores que los obligaron a repetir la pista. Juan tenía el tercer turno en su equipo, el cual llevaba una clara ventaja. El participante llevó a cabo ágilmente la pista, como sus compañeros lo esperaban. Tenía que llegar a una plataforma lanzándose con una soga, luego unos estribos colgantes, rejas colgantes y ubicar dos piezas en una torre que no perdiera el equilibrio.



El problema de Juan ocurrió en el regreso y a punto de terminar la prueba. El desafiante se agarró de la primera cuerda para ubicarse en la plataforma, pero se resbaló y, para no caerse, hizo mucha fuerza con la mano que tenía la cuerda y se quebró un dedo. Cuando pudo ubicarse en la plataforma llamó al juez para pedir ayuda. "Juez, me partí un dedo", dijo Juan alertando a sus compañeros. En la cámara efectivamente se mostró que el dedo del participante estaba quebrado.

A Juan solo le faltaba sujetarse de la otra soga para culminar la prueba, pero el juez le dijo: "Si quiere que lo revisen se tiene que bajar [de la plataforma]", lo que implicaba que debía repetir la pista y perdería la ventaja de su equipo Omega. Entonces Juan decidió sujetarse fuerte el dedo y tratar de enderezarlo, lo que hizo que diera un grito de dolor, pero con este impulso se agarró de la cuerda y culminó la prueba.



Andrea Serna aplaude acto de Juan

Luego de terminar la pista, Juan fue atendido por el equipo médico y le vendaron el dedo, mientras tanto Rata repitió la pista y le dio la victoria al equipo rosado. Al final, Andrea Serna quiso que Juan le explicara lo que había pasado. "Yo no sentí nada, simplemente cuando fui a agarrar la campana, soltándome de la cuerda no tenía agarre. Cuando me di cuenta el dedo parecía gelatina", detalló el desafiante.

Por su parte, Andrea Serna resaltó que "en un acto heroico, Juan, terminaste así la pista". El desafiante resaltó que "yo les he dicho a mis compañeros, desde que entré al juego, que de mi no esperaran menos de lo que pueda dar. Siempre trato de dar mi 100%, yo voy hasta la muerte en todo lo que hago compitiendo".

Al final del episodio, Juan recibió la opción de ir a la suite ditu y en una decisión del equipo fue con Yudisa, del equipo Gamma; mientras que el castigo también se lo colocaron al equipo naranja y el chaleco lo llevaron a Alpha, donde le tocó a Deisy ponerse en riesgo. En el equipo Omega, igual hay preocupación por la lesión de Juan y la posibilidad de que lo saque de la competencia en caso de no recuperarse.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL