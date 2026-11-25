Tres meses después de la muerte de la actriz Hayden Panettiere, de la cual recientemente se concluyó que fue accidental, se han conocido detalles sobre la fortuna que la famosa dejó y que heredaría su hija de 11 años. Sin embargo, hay dudas por resolver sobre el manejo de ese dinero, ya que la actriz falleció sin tener un testamento.



¿A cuánto ascendía la fortuna de Hayden Panettiere?

Panettiere, que falleció a causa de una sobredosis accidental, a lo largo de sus 36 años de vida acumuló una fortuna que supera los 6 millones de dólares, según se pudo establecer en unos documentos revelados por el diario internacional Daily Mail. Los papeles pertenecen a Wladimir Klitschko, expareja de Hayden y padre de la menor de 11 años, única heredera de la famosa.

Los documentos, revelados en primicia por TMZ, detallan que la fortuna de Hayden Panettiere está principalmente constituida por inmuebles que suponen un patrimonio total de 5.108.519 dólares y que, anualmente, estos inmuebles generaban ganancias de aproximadamente 100.000 dólares. El escrito también describe que Hayden tenía algo más de 1 millón de dólares en otros bienes, lo que representaría una suma total de 6,23 millones de dólares.



¿Qué pasará con la fortuna de Hayden Panettiere?

Ya que Panettiere murió a los 36 años sin dejar un testamento y con una única hija menor de edad, su expareja y padre de la menor está solicitando a las autoridades que la fortuna de la actriz quede protegida hasta que su hija cumpla la mayoría de edad. Con estos documentos, Klitschko ha solicitado que Melissa Moskal Bencivenga, asesora fiscal y financiera, sea nombrada administradora temporal de la herencia.

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El proceso judicial apenas está empezando, pero busca que la menor de edad sea la principal beneficiaria del patrimonio de su mamá. Klitschko, exdeportista profesional,presentó en septiembre la solicitud formal al tribunal y el 8 de octubre obtuvo la tutela temporal del patrimonio. La próxima audiencia judicial está prevista para el 7 de diciembre.



La menor de edad es fruto de una gran relación amorosa entre la actriz y el exdeportista. Panettiere y Klitschko se conocieron en 2008, anunciaron su compromiso en 2013 y su primogénita nació en diciembre de 2014. La relación terminó en 2018, pero su separación se llevó a cabo de una manera cordial, lo que permitió una buena relación a lo largo de los años. Tanto así que la actriz decidió ceder a Klitschko la custodia completa de su hija, considerando las crisis emocionales que ella atravesaba.



¿De qué murió Hayden Panettiere?

La protagonista de ‘Héroes’ falleció el pasado 16 de agosto y un análisis toxicológico concluyó en septiembre que su muerte se debió a los efectos tóxicos de haber tomado una mezcla de fentanilo, Xanax y otras sustancias. "La causa del fallecimiento se determinó como los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina», señaló en septiembre el comunicado oficial del forense, añadiendo que no se observaron «signos de traumatismos" que hubieran contribuido a su muerte.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co