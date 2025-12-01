Qué ver en diciembre en Disney+, Netflix, HBO, Prime Video y más

Llegó la última entrega del año, y con ella, el momento más esperado por los aficionados al streaming. Diciembre de 2025 no solo marca el inicio de la magia navideña, sino la llegada de la temporada de vacaciones, los encuentros familiares y, lo más importante para los maratonistas de contenido, el tiempo libre.

Las principales plataformas de streaming—Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+ y Disney+—han tomado nota de esta pausa colectiva. Han preparado un catálogo extraordinariamente diverso, reconociendo tanto a los usuarios que se sumergen en las luces y villancicos; como a aquellos que prefieren distraerse con alguna serie o película no navideña.

La estrategia general apunta a un equilibrio perfecto: clásicos navideños reconfortantes se codean con dramas oscuros, thrillers de acción, reality shows explosivos y el regreso de algunas de las franquicias más importantes del entretenimiento.



Netflix y el revuelo de Stranger Things

Netflix ha dominado las últimas semanas con el estreno de los primeros cuatro capítulos de la última temporada de 'Stranger Things'. Pero en diciembre todavía hay expectativa por esta serie porque el 25 de diciembre se lanzarán otros por tres episodios y el capítulo final de la serie estará disponible el 31 de diciembre.



Además de este fenómeno mundial, la plataforma tendrá una fuerte presencia festiva con títulos como ‘Con amor, Meghan: especial de Navidad’ y ‘El secreto de santa’. El estreno más rutilante es la esperada película ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’ que llega el 12 de diciembre.



En cuanto a series, dos regresos muy esperados lideran la cartelera: la tercera temporada de ‘Record of Ragnarok’, que aterriza el 10 de diciembre, y la tercera temporada de ‘El niñero’ el 17 de diciembre. Además, para cerrar el año con glamour y drama, el 18 de diciembre se estrena la nueva entrega de ‘Emily en París’. Para los amantes de los crímenes reales y las polémicas, destaca el estreno de ‘Sean Combs: ajuste de cuentas’ el 2 de diciembre y la docuserie ‘La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt’ el día 30.



La apuesta de Amazon Prime

Amazon Prime Video se distingue por un line-up que capitaliza sus propiedades intelectuales más valiosas. El evento más grande del mes es, sin duda, el regreso de la aclamada serie de ciencia ficción: ‘Fallout: segunda temporada’, que se estrena el 16 de diciembre.

Para el día de Navidad, la plataforma tiene reservado un taquillazo reciente: ‘Bad Boys: Hasta la Muerte’, que estará disponible el 25 de diciembre. También se suma a la oferta de fin de año cine diverso, incluyendo ‘Los Que Se Quedan’ y la animación chilena ‘31 Minutos: La Película’ el 26 de diciembre.



Disney+ con una Navidad clásica y la superestrella de Taylor Swift

La estrategia de Disney+ para diciembre se basa en tres pilares: nostalgia navideña, la continuación de sus franquicias y la inclusión de eventos de cultura pop de clase mundial. La plataforma inicia el mes inundada de espíritu festivo con clásicos como ‘Home Alone’ y ‘Gremlins’ desde el 1 de diciembre. Su golpe más fuerte llega el 12 de diciembre con la película de concierto ‘Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show’ y el documental ‘Taylor Swift: The End of an Era’.

Además, el fandom de fantasía celebra el regreso de ‘Percy Jackson and the Olympians’ con su segunda temporada el 10 de diciembre, complementado con la tercera temporada de ‘Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi’ y la sexta temporada de 'Miraculous: las aventuras de Ladybug'.



Clásicos de culto llegan a HBO

El 1 de diciembre, la plataforma se asegura un gran contenido con la llegada de la aclamada serie ‘Mad Men’. Durante el mes, se incorporan múltiples películas que han marcado época, incluyendo el thriller dramático ‘Taxi driver’ y la aclamada ‘Manchester by the sea’, ambas disponibles el 3 de diciembre.

Más tarde, los suscriptores podrán ver dramas de Clint Eastwood como ‘The Mule’ y ‘El imperio del Sol’ el 17 de diciembre, además del filme de terror ‘Nosotros’ el 20 de diciembre. Y para los que buscan un espíritu más ligero, Max trae clásicos navideños como ‘El expreso polar’ y ‘Elf’ el 6 de diciembre, junto con la popular comedia ‘No se aceptan devoluciones’.



Listado de todos los estrenos

Netflix

01 de diciembre: ‘Trol 2’, ‘Todas las habitaciones vacías’, ‘El amor es ciego: Italia’, ‘Calle CoComelon’ y ‘El juego de Gracie Darling’.

‘Trol 2’, ‘Todas las habitaciones vacías’, ‘El amor es ciego: Italia’, ‘Calle CoComelon’ y ‘El juego de Gracie Darling’. 02 de diciembre: ‘Sean Combs: ajuste de cuentas’.

‘Sean Combs: ajuste de cuentas’. 03 de diciembre: ‘Con amor, Meghan: especial de Navidad’, ‘Aislados con la suegra’ y ‘El secreto de santa’.

‘Con amor, Meghan: especial de Navidad’, ‘Aislados con la suegra’ y ‘El secreto de santa’. 04 de diciembre: ‘Los abandonados’, ‘Que así sea’, ‘Estado de fuga: 1986’ y ‘Ojalá me lo hubieras dicho’.

‘Los abandonados’, ‘Que así sea’, ‘Estado de fuga: 1986’ y ‘Ojalá me lo hubieras dicho’. 05 de diciembre: ‘Dueños de Manhattan’, ‘El precio de una confesión’, ‘La Navidad en sus manos 2’, ‘Amor y vino’, ‘Jay Kelly’ y ‘The New Yorker cumple 100 años’.

‘Dueños de Manhattan’, ‘El precio de una confesión’, ‘La Navidad en sus manos 2’, ‘Amor y vino’, ‘Jay Kelly’ y ‘The New Yorker cumple 100 años’. 06 de diciembre: ‘Pro Bono’.

‘Pro Bono’. 09 de diciembre: ‘Masaka Kids’ / ‘Masaka Kids: Una misión con ritmo’, ‘Pax Massilia’ / ‘La paz de Marsella’ y ‘Corazones rebeldes’.

‘Masaka Kids’ / ‘Masaka Kids: Una misión con ritmo’, ‘Pax Massilia’ / ‘La paz de Marsella’ y ‘Corazones rebeldes’. 10 de diciembre: ‘Accidente’ temporada 2, ‘Record of Ragnarok’ / ‘Record of Ragnarok’ – Temporada 3.

‘Accidente’ temporada 2, ‘Record of Ragnarok’ / ‘Record of Ragnarok’ – Temporada 3. 11 de diciembre: ‘Fuera de foco’, ‘El falsecuestro’, ‘Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft’, ‘Si no hubiera visto el sol’, ‘Regreso al pueblo’ y ‘Hombre vs. Bebé’.

‘Fuera de foco’, ‘El falsecuestro’, ‘Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft’, ‘Si no hubiera visto el sol’, ‘Regreso al pueblo’ y ‘Hombre vs. Bebé’. 12 de diciembre: ‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’, ‘Un papá soltero’, ‘Navidad en casa’ y ‘Ciudad de sombras’.

‘Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out’, ‘Un papá soltero’, ‘Navidad en casa’ y ‘Ciudad de sombras’. 15 de diciembre: ‘Misterios animales’.

‘Misterios animales’. 16 de diciembre: ‘Guerra de cucharas blancas contra negras’.

‘Guerra de cucharas blancas contra negras’. 17 de diciembre: ‘Asesinato en Mónaco’, ‘¿Qué hay en la caja?’ y ‘El niñero – Temporada 3’.

‘Asesinato en Mónaco’, ‘¿Qué hay en la caja?’ y ‘El niñero – Temporada 3’. 18 de diciembre: ‘10DANCE’ y ‘Emily en París’.

‘10DANCE’ y ‘Emily en París’. 19 de diciembre: ‘La hora de los valientes’, ‘El Gran Diluvio’, ‘Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal’, ‘Crisis: 1975’, ‘Miss Carbón’ y ‘Cómo arruinar el amor’.

‘La hora de los valientes’, ‘El Gran Diluvio’, ‘Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal’, ‘Crisis: 1975’, ‘Miss Carbón’ y ‘Cómo arruinar el amor’. 20 de diciembre: ‘The Great Indian Kapil Show’.

‘The Great Indian Kapil Show’. 22 de diciembre: ‘Sicilia Express’.

‘Sicilia Express’. 23 de diciembre: ‘El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions’.

‘El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions’. 24 de diciembre: ‘Adiós, June’.

‘Adiós, June’. 25 de diciembre: ‘La hija del mariachi’, 'Stranger Things' - Temporada 5 Volumen 2.

‘La hija del mariachi’, 'Stranger Things' - Temporada 5 Volumen 2. 26 de diciembre: ‘Cover-Up: Un periodista en las trincheras’ y ‘Cashman’.

‘Cover-Up: Un periodista en las trincheras’ y ‘Cashman’. 29 de diciembre: ‘Solo para miembros: Palm Beach’.

‘Solo para miembros: Palm Beach’. 30 de diciembre: ‘La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt’.

‘La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt’. 31 de diciembre: 'Stranger Things' Capítulo final

Amazon Prime

02 de diciembre: 'Los Que Se Quedan'.

'Los Que Se Quedan'. 03 de diciembre: '¡Vaya Navidad! '.

'¡Vaya Navidad! '. 06 de diciembre: ‘Surely Tomorrow’.

‘Surely Tomorrow’. 10 de diciembre: ‘En Esa Dirección’ / ‘Merv’.

‘En Esa Dirección’ / ‘Merv’. 12 de diciembre: ‘Dímelo Bajito’ y ‘Ángeles Inesperados’.

‘Dímelo Bajito’ y ‘Ángeles Inesperados’. 16 de diciembre: ‘Fallout: segunda temporada’ / ‘Fallout – Temporada 2’.

‘Fallout: segunda temporada’ / ‘Fallout – Temporada 2’. 19 de diciembre: ‘Autos, Mota y Rocanrol’.

‘Autos, Mota y Rocanrol’. 25 de diciembre: ‘Bad Boys: Hasta la Muerte’.

‘Bad Boys: Hasta la Muerte’. 26 de diciembre: '31 Minutos: La Película' y ‘El Buen Vecino ’.

'31 Minutos: La Película' y ‘El Buen Vecino ’. 31 de diciembre: 'Refugio Mortal'.

HBO

01 de diciembre: ‘Mad Men’.

‘Mad Men’. 03 de diciembre: ‘Taxi driver’ y ‘Manchester by the sea’.

‘Taxi driver’ y ‘Manchester by the sea’. 05 de diciembre: ‘Caught stealing’, ‘Tesis sobre una domesticación’ y ‘Navidad en el País de Maravillas’.

‘Caught stealing’, ‘Tesis sobre una domesticación’ y ‘Navidad en el País de Maravillas’. 06 de diciembre: ‘El expreso polar’ y ‘Elf’.

‘El expreso polar’ y ‘Elf’. 10 de diciembre: ‘La decisión más difícil’, ‘No se aceptan devoluciones’, ‘Guadalupe Reyes’ y ‘Tienes un E-mail’.

‘La decisión más difícil’, ‘No se aceptan devoluciones’, ‘Guadalupe Reyes’ y ‘Tienes un E-mail’. 12 de diciembre: ‘Indomable’, ‘Chamán: el exorcista pagano’ y ‘Billy y Mandy salvan la Navidad’.

‘Indomable’, ‘Chamán: el exorcista pagano’ y ‘Billy y Mandy salvan la Navidad’. 15 de diciembre: ‘Sin tetas no hay paraíso’. 17 de diciembre: ‘The Mule’ y ‘Ell imperio del Sol’ / ‘El imperio del Sol’.

‘Sin tetas no hay paraíso’. ‘The Mule’ y ‘Ell imperio del Sol’ / ‘El imperio del Sol’. 20 de diciembre: ‘Nosotros’.

‘Nosotros’. 24 de diciembre: ‘Shrek para siempre’.

‘Shrek para siempre’. 26 de diciembre: ‘Un verano infernal’ y ‘El gran viaje de tu vida'.

Disney+

01 de diciembre: ‘The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular’, ‘Disney’s A Christmas Carol (2009)’, ‘Gremlins’, ‘Home Alone’, ‘Home Alone 2: Lost In New York’ y ‘The Santa Claus’.

‘The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular’, ‘Disney’s A Christmas Carol (2009)’, ‘Gremlins’, ‘Home Alone’, ‘Home Alone 2: Lost In New York’ y ‘The Santa Claus’. 03 de diciembre: 'Miraculous: las aventuras de Ladybug' sexta temporada, ‘CMA Country Christmas: Special Premiere’, ‘Los Rose’ / ‘Los Roses’, ‘El Profesor’ segunda temporada y 'Are You Sure?!' segunda temporada.

'Miraculous: las aventuras de Ladybug' sexta temporada, ‘CMA Country Christmas: Special Premiere’, ‘Los Rose’ / ‘Los Roses’, ‘El Profesor’ segunda temporada y 'Are You Sure?!' segunda temporada. 04 de diciembre: ‘La agencia’.

‘La agencia’. 05 de diciembre: ‘Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw’, ‘Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts’ y ‘El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!’.

‘Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw’, ‘Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts’ y ‘El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!’. 08 de diciembre: ‘Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi’ tercera temporada.

‘Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi’ tercera temporada. 10 de diciembre: ‘Toda la verdad’, ‘Percy Jackson and the Olympians’ segunda temporada / ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ y ‘Kevin Costner Presents: The First Christmas’.

‘Toda la verdad’, ‘Percy Jackson and the Olympians’ segunda temporada / ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ y ‘Kevin Costner Presents: The First Christmas’. 11 de diciembre: ‘The Death Coast’, ‘Secrets Declassified with David Duchovny’ y ‘Surviving Jeffrey Epstein’.

‘The Death Coast’, ‘Secrets Declassified with David Duchovny’ y ‘Surviving Jeffrey Epstein’. 12 de diciembre: ‘The End of an Era’ / ‘Taylor Swift: The End of an Era’ y ‘Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show’.

‘The End of an Era’ / ‘Taylor Swift: The End of an Era’ y ‘Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show’. 17 de diciembre: ‘Canciones navideñas de Mickey y Minnie’.

‘Canciones navideñas de Mickey y Minnie’. 22 de diciembre: ‘The Wonderfully Weird World of Gumball’ segunda temporada.

‘The Wonderfully Weird World of Gumball’ segunda temporada. 24 de diciembre: ‘Made in Korea’.

‘Made in Korea’. 25 de diciembre: ‘Disney Parks Magical Christmas Day Parade’.

‘Disney Parks Magical Christmas Day Parade’. 26 de diciembre: 'The Life of Chuck'.

'The Life of Chuck'. 31 de diciembre: 'Together'.

Apple TV+

02 de diciembre: ‘F1: la película’.

