Sara Uribe reveló cómo se divide los gastos de su hijo con Fredy Guarín

La vida amorosa de los famosos suele ser un motivo de conversación en las redes sociales y en el caso de Sara Uribe no ha sido la excepción. En una reciente entrevista, la modelo y presentadora decidió revelar nuevos detalles de cómo es en la actualidad su relación con Fredy Guarín, su expareja y el papá de su hijo.

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Cabe recordar que la presentadora y el futbolista sostuvieron una relación amorosa a lo largo de aproximadamente dos años, entre 2018 y 2020, aunque los rumores de su romance iniciaron en 2017, cuando ambos se mudaron a China, país en el que él tenía su trabajo con el Jiangsu Suning. Juntos tuvieron un hijo en 2019, pero confirmaron su separación un año después.



¿Qué dijo Sara Uribe sobre sus gastos compartidos con Fredy Guarín?

A pesar de que en un principio la separación de los dos fue difícil, y a eso se sumaron los problemas que enfrentó el futbolista por cuenta de su alcoholismo, en los últimos años han mostrado que manejan una relación cordial y positiva por su pequeño hijo. Ambos se han mostrado en sus redes sociales momentos especiales que viven con su hijo.

Sara Uribe fue una de las recientes invitadas al programa de entrevistas Desnúdate con Eva de la periodista Eva Rey, en el que reveló algunos detalles de cómo manejan esa vida como padres separados. La periodista preguntó específicamente por quién tiene la custodia y cómo se maneja la economía del menor, es decir las obligaciones que cada uno tiene como padre.



La presentadora paisa confirmó que tienen una custodia compartida del menor; sin embargo, indicó que en el día a día la realidad no se siente como una responsabilidad compartida. "Es compartida, pero a mí me toca siempre", expresó la famosa con algunas risas.



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Uribe agregó que no entendía por qué a veces es tan complicado para algunos padres separados ponerse de acuerdo en los tiempos que cada uno debe pasar con sus hijos y, en la mayoría de casos, son las mamás las que deben cargar con la mayor parte de las responsabilidades.

"¿Por qué no se quedan 15 días con ellos, los cuidan, los llevan al colegio, están en los extracurriculares, los visten, le dan alimento? No entiendo", cuestionó la famosa presentadora. Pero sí señaló que con Guarín "tenemos una relación respetuosa, con muchos límites que me costó mucho poner, mi hijo fue un maestro para mí para poner límites".

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Aclaró que en el acuerdo al que llegaron establecieron que Fredy Guarín puede ver a su hijo cada 15 días, pero que muchas veces los compromisos personales y laborales del exfutbolista colombiano no le permiten llevar a cabalidad esa rutina.

Sara Uribe detalló que "yo pasé un costo de los gastos de mi hijo y estamos mitad y mitad, el niño vive conmigo y él tiene campo de verlo cada 15 días. Muchas veces lo cumple, muchas veces no porque tiene que trabajar mucho".

La periodista cuestionó si su hijo se siente afectado emocionalmente por esta situación, pero Sara Uribe resaltó que el menor de edad se encuentra perfectamente porque recibe amor por parte de sus padres y no tienen una mala relación. "él es súper feliz y tranquilo, cuando tiene tiempo con el papá comparte con él, atesora cada momento que puede pasar con él y conmigo. Mi niño en mi hogar tiene un entorno espectacular".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL