Shakira transmitirá su concierto gratuito en el Zócalo de México: así podrá verlo en Colombia

La cantante barranquillera Shakira vuelve a hacer historia con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que será transmitido en vivo para millones de seguidores en todo el mundo, según informó la misma Shakira en sus redes sociales.

El espectáculo forma parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que recientemente se coronó como la más taquillera de la historia. Desde tempranas horas, miles de fanáticos se congregaron en la plaza del Zócalo capitalino para asegurar un buen lugar y presenciar el show de la artista colombiana, quien promete un repertorio cargado de nostalgia, clásicos y nuevas canciones.

La expectativa ha sido enorme entre los seguidores de la artista, no solo en México sino también en Colombia y otros países, donde su música mantiene una conexión especial con el público. La propia Shakira envió un mensaje emotivo a sus fans antes del concierto en el que aseguró sentir una “mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México”.



"Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí", Añadió.



¿Cómo ver la transmisión en vivo?

De acuerdo con la programación oficial, el concierto comenzará a las 8:00 p.m. hora de México, mientras que la transmisión en el canal oficial de YouTube de Shakira iniciará a las 9:15 p.m.

No obstante, se ha informado que la señal de la cantante mostraría solo una parte del show, incluyendo algunos de los temas más emblemáticos como “Pies Descalzos”, “Antología”, “Día de Enero” y “Algo tú" con Beele.

Paralelamente, según medios y redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México transmitiría el evento completo a través de sus canales oficiales y plataformas digitales, como el canal de YouTube del Gobierno capitalino, Capital 21 y transmisiones en Facebook Live desde la Jefatura de Gobierno.

Aunque desde ya, WebsCams de Méxicó comenzó en directo en YouTube con la antesala del espectáculo, mostrando el ambiente previo al concierto y la llegada de miles de seguidores a la plaza principal.

Cabe destacar que para el público colombiano, el horario tendrá una leve variación por la diferencia horaria: el concierto que en México inicia a las 8:00 p.m. podrá seguirse en Colombia desde las 9:00 p.m., lo que permitirá que los fans del país se conecten en horario estelar para acompañar esta presentación histórica desde el Zócalo.



Shakira también cantará gratis en Brasil

El show en Ciudad de México no sería el único concierto gratuito, pues la cantante se presentará el próximo 2 de mayo en la emblemática playa de Copacabana, frente al hotel Copacabana Palace, como invitada especial del evento anual ‘Todo Mundo no Rio’, la serie de megaconciertos gratuitos impulsados por la Alcaldía de Río de Janeiro y producidos por la empresa Bonus Track.

El megaconcierto gratuito sigue la tradición de grandes presentaciones abiertas al público en la playa, como las de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025. En el caso de Gaga, su show reunió a 2,5 millones de personas, convirtiéndose en el concierto con mayor asistencia para una cantante femenina, superando el récord previo de Madonna, que había congregado a 1,6 millones.

Para el espectáculo de Shakira se estima también la presencia de al menos 2,5 millones de asistentes, lo que podría posicionarlo entre los conciertos más multitudinarios en la historia de la música.

