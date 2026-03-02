Hora exacta para ver el eclipse Luna de sangre en Colombia el martes 3 de marzo

El mes de marzo llega con un gran acontecimiento para los amantes de los eventos astronómicos, quienes tienen una cita con el eclipse lunar total, también conocido como Luna de sangre, que se podrá ver desde diferentes partes del mundo, Colombia incluida, el martes 3 de marzo.

Según datos de portales especializados, el eclipse Luna de sangre durará aproximadamente 58 minutos. El punto más grande y profundo dentro de la Tierra ocurrirá a las 11:33 UTC. Este es un evento muy especial porque no requiere telescopios ni conocimientos técnicos para disfrutarlo, tan solo paciencia y un cielo despejado.



¿Qué es un eclipse lunar total?

Según la NASA, un eclipse lunar total es un fenómeno astronómico poco común que ocurre cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Cuando el eclipse entra en la fase total, el satélite se ve de un color naranja o rojo oscuro, de ahí el nombre popular de 'Luna de sangre'.

La NASA también ha detallado que la posibilidad de ver este eclipse dependerá directamente de la ubicación geográfica de las personas. Por ejemplo, prevén que en el este de Asia y Australia se vea en el atardecer, mientras que en el Pacífico será en la noche y en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur será en la madrugada.



Por otro lado, en gran parte de Suramérica el eclipse solo se podrá observar de manera parcial, mientras que en África y Europa no podrá observarse.



Horarios para ver el eclipse lunar del 3 de marzo en Colombia

En Colombia se podrán ver las diferentes etapas del eclipse de esta manera:



3:44 a. m.: será el inicio penumbral con un oscurecimiento sutil

4:50 a. m.: iniciará parcialmente el eclipse lunar y se podrá ver una sombra que empieza a cubrir la Luna

5:57 a. m. a 6:04 a. m.: será el mejor momento para la observación

6:04 a. m.: el momento en el que la Luna entra completamente en la sombra

6:08 a. m. a 7:04 a. m. (aproximadamente): finalmente la Luna empezará a ocultarse en el horizonte todavía eclipsada con la sombra de la Tierra

Por su ubicación, en Bogotá será posible la observación parcial del eclipse lunar, contando con una pequeña ventana de tiempo y un buen clima. El mejor momento será a las 5:57 a. m., momento en el que la Luna se teñirá de rojo, pero anticiparon que el astro se ocultará exactamente a las 6:08 a. m., lo que da pocos minutos de observación. Aunque se espera que el cielo esté despejado para mejorar la experiencia, cabe resaltar que en esta época del año se espera una nubosidad del 78% en la ciudad.



Algunas recomendaciones para la observación de la Luna de sangre es que, aunque no se requieren telescopios ni binoculares para verlo, sin duda estas herramientas permitirán apreciarlo de una mejor manera. Hay que ubicarse en un lugar que tenga el horizonte despejado hacia el oeste, ya que la Luna estará baja y próxima a ocultarse durante el eclipse.

Es importante alejarse de las luces artificiales, ya que esto sumado al amanecer podría disminuir la visibilidad. Tenga en cuenta que este sería el último eclipse lunar total que se podrá observar en los próximos dos años, pues según datos del portal astronómico Starlust, este fenómeno astronómico no volverá hasta el 2028.

