Arcángel celebrará 20 años de carrera con única fecha en Medellín: ¿cuándo será?

Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, anunció que está listo para celebrar sus dos décadas de carrera musical con una gira mundial en la que interpretará sus mejores éxitos ante sus fanáticos. En Colombia, por el momento, la gira de conciertos tiene una única fecha anunciada en Medellín.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Arcángel en Medellín?

'La octava maravilla', como también es conocido el cantante, tiene la intención de llenar el Atanasio Girardot, el estadio de la capital paisa, el próximo 5 de septiembre de 2026. Un escenario que es todo un hito para cualquier artista urbano nacional e internacional.

El puertorriqueño, que cuenta con una gran fanaticada en el país cafetero, ha confirmado con gran emoción en sus redes sociales la gira que tiene planeado emprender este 2026, momento en el que no solo celebra sus 20 años de carrera, sino que también presenta un álbum que cambia por completo su forma de ver la vida.



Venta de boletería para ver a Arcángel en Medellín

El listado de precios todavía no ha sido anunciado por el promotor ni la tiquetera, pero se ha informado que habrá entradas desde 99.000 pesos colombianos. La venta de boletas se realizará a través de la página oficial de Ticketmaster.

Desde el martes 3 de marzo se habilitará una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella hasta el 5 de marzo a las 9:59 de la mañana. La venta para el público general con todos los medios de pago arrancará oficialmente desde el jueves 5 de marzo a las 10:00 a. m. e irá hasta agotar existencias.



Además de Medellín, estas fueron las otras fechas anunciadas por 'La octava maravilla':



13 de mayo - Barcelona, Sant Jordi Club

- Barcelona, Sant Jordi Club 14 de mayo - Madrid, Movistar Arena

- Madrid, Movistar Arena 30 de julio - Quito, Coliseo Rumiñahui

- Quito, Coliseo Rumiñahui 01 de agosto - Guayaquil, Coliseo Voltaire

- Guayaquil, Coliseo Voltaire 13 de agosto - CDMX, Palacio de los Deportes

- CDMX, Palacio de los Deportes 18 de agosto - Puebla, Auditorio GNP

- Puebla, Auditorio GNP 20 de agosto - Mérida, Foro GNP

- Mérida, Foro GNP 22 de agosto - Querétaro, Auditorio Josefa

- Querétaro, Auditorio Josefa 23 de agosto - Guadalajara, Auditorio Telmex

- Guadalajara, Auditorio Telmex 28 de agosto - Buenos Aires, Movistar Arena

- Buenos Aires, Movistar Arena 31 de agosto - Santiago, Movistar Arena

- Santiago, Movistar Arena 05 de septiembre - Medellín, Estadio Atanasio Girardot

- Medellín, Estadio Atanasio Girardot 11 de septiembre - La Paz, Teatro al Aire Libre

- La Paz, Teatro al Aire Libre 12 de septiembre - Lima, Estadio San Marcos

- Lima, Estadio San Marcos 17 de septiembre - Honduras, Estadio Chochi Sosa

- Honduras, Estadio Chochi Sosa 19 de septiembre - Guatemala, Explanada 5

- Guatemala, Explanada 5 24 de septiembre - Panamá, CC Amador

- Panamá, CC Amador 26 de septiembre - Costa Rica, Parque Viva

"La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tu estás!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 Aniversario!!!", escribió Austin en sus redes sociales al hacer el anuncio y señaló que próximamente se anunciarán más fechas en diferentes lugares.



Este anuncio llega luego de que el cantante presentara al mundo su octavo álbum llamado 'La octava maravilla'. En una entrevista con Billboard, el estadounidense reveló que empezó a trabajar en este justo después de haber pasado por una cirugía de bypass a corazón abierto debido a la obstrucción de sus arterias y haber decidido dejar de fumar marihuana.

"Este es mi primer álbum sobrio, donde no necesitaba fumar. Si en todo el tiempo durante 20 años creé música no de manera tan saludable, hice música en momentos bien oscuros, imagínate estando lúcido, que me siento mejor personalmente", aseguró el puertorriqueño.

El cantante detalló en la entrevista que la decisión de estar sobrio ha impactado de manera positiva no solo su trabajo, sino su salud mental y física. "Estoy en este esplendor ahora donde no tomo, no fumo, y tengo la mente bien clara" y agregó que "desde que dejé de fumar pienso mucho más rápido. De hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor".

