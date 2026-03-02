Arcángel celebrará 20 años de carrera con única fecha en Medellín: ¿cuándo será?

Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, anunció que está listo para celebrar sus dos décadas de carrera musical con una gira mundial en la que interpretará sus mejores éxitos ante sus fanáticos. En Colombia, por el momento, la gira de conciertos tiene una única fecha anunciada en Medellín.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Arcángel en Medellín?
'La octava maravilla', como también es conocido el cantante, tiene la intención de llenar el Atanasio Girardot, el estadio de la capital paisa, el próximo 5 de septiembre de 2026. Un escenario que es todo un hito para cualquier artista urbano nacional e internacional.
El puertorriqueño, que cuenta con una gran fanaticada en el país cafetero, ha confirmado con gran emoción en sus redes sociales la gira que tiene planeado emprender este 2026, momento en el que no solo celebra sus 20 años de carrera, sino que también presenta un álbum que cambia por completo su forma de ver la vida.
Venta de boletería para ver a Arcángel en Medellín
El listado de precios todavía no ha sido anunciado por el promotor ni la tiquetera, pero se ha informado que habrá entradas desde 99.000 pesos colombianos. La venta de boletas se realizará a través de la página oficial de Ticketmaster.
Desde el martes 3 de marzo se habilitará una preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella hasta el 5 de marzo a las 9:59 de la mañana. La venta para el público general con todos los medios de pago arrancará oficialmente desde el jueves 5 de marzo a las 10:00 a. m. e irá hasta agotar existencias.
Además de Medellín, estas fueron las otras fechas anunciadas por 'La octava maravilla':
- 13 de mayo - Barcelona, Sant Jordi Club
- 14 de mayo - Madrid, Movistar Arena
- 30 de julio - Quito, Coliseo Rumiñahui
- 01 de agosto - Guayaquil, Coliseo Voltaire
- 13 de agosto - CDMX, Palacio de los Deportes
- 18 de agosto - Puebla, Auditorio GNP
- 20 de agosto - Mérida, Foro GNP
- 22 de agosto - Querétaro, Auditorio Josefa
- 23 de agosto - Guadalajara, Auditorio Telmex
- 28 de agosto - Buenos Aires, Movistar Arena
- 31 de agosto - Santiago, Movistar Arena
- 05 de septiembre - Medellín, Estadio Atanasio Girardot
- 11 de septiembre - La Paz, Teatro al Aire Libre
- 12 de septiembre - Lima, Estadio San Marcos
- 17 de septiembre - Honduras, Estadio Chochi Sosa
- 19 de septiembre - Guatemala, Explanada 5
- 24 de septiembre - Panamá, CC Amador
- 26 de septiembre - Costa Rica, Parque Viva
"La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tu estás!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 Aniversario!!!", escribió Austin en sus redes sociales al hacer el anuncio y señaló que próximamente se anunciarán más fechas en diferentes lugares.
Este anuncio llega luego de que el cantante presentara al mundo su octavo álbum llamado 'La octava maravilla'. En una entrevista con Billboard, el estadounidense reveló que empezó a trabajar en este justo después de haber pasado por una cirugía de bypass a corazón abierto debido a la obstrucción de sus arterias y haber decidido dejar de fumar marihuana.
"Este es mi primer álbum sobrio, donde no necesitaba fumar. Si en todo el tiempo durante 20 años creé música no de manera tan saludable, hice música en momentos bien oscuros, imagínate estando lúcido, que me siento mejor personalmente", aseguró el puertorriqueño.
El cantante detalló en la entrevista que la decisión de estar sobrio ha impactado de manera positiva no solo su trabajo, sino su salud mental y física. "Estoy en este esplendor ahora donde no tomo, no fumo, y tengo la mente bien clara" y agregó que "desde que dejé de fumar pienso mucho más rápido. De hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor".
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL