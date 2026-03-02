Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante con videos inéditos de 'Destino final'

A casi dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez muchos de sus seguidores y seres queridos siguen recordándolo a través de su música, pero también compartiendo momentos que no se hicieron públicos. Por ejemplo, la hermana del cantante recientemente sorprendió publicando videos nunca antes vistos de la grabación de 'Destino final'.

Esta fue una de las últimas canciones que el artista compartió con su público, una colaboración con su amigo y colega Luis Alfonso en la que ha sido llamativo que hablaban sobre la muerte. Lina Jiménez utilizó sus redes para recordar ese momento, revelando detalles inéditos del día de grabación en el que compartieron los cantantes y ella con su hermano.

"Yo sé que algún día, el día en que muera tendrá que llegar. Yo no quiero honores ni llanto ni flores, quiero descansar", decía el artista de Manzanares, Caldas, en la primera estrofa de la canción en la que colaboraba con su gran amigo Luis Alfonso y que ambos presentaron en 2024.



Videos que publicó la hermana de Yeison Jiménez

En su cuenta de Instagram, Lina Jiménez publicó unos videos del día en que se grabó el video musical de 'Destino final', la colaboración de Yeison Jiménez y Luis Alfonso. En los videos no solo se puede ver a los cantantes, sino también la participación que tuvo Lina en el mismo.



"Hoy hace 2 años grabamos este video ☹️💔sin pensar que hoy en día la escucharía con mucha tristeza", escribió la mujer en la descripción de la publicación. En el videoclip se usaron caballos, una de las pasiones de Yeison Jiménez, y lo que se puede ver en el detrás de cámaras es que Lina comparte esa pasión con el cantante, pues ella también estuvo cabalgando mientras su familiar grababa el video.



En los comentarios del video, muchas personas le enviaron fuerza a Lina Jiménez para que siga recordando con amor a su hermano y atraviese el luto. "Una buena hermana que me recuerde para siempre"; "Te admito mi Lina, un abrazo Dios te bendiga"; "Que los recuerdos te abracen y te den aliento para seguir cuidando su legado"; "Que bella parece la gemela de él", se lee en diversos comentarios.

En publicaciones previas, Lina Jiménez ha conmovido a los seguidores de Yeison Jiménez al recordarlo y revelar detalles de sus últimos días. De hecho, la mujer también contó en uno de esos posteos que estuvo con el cantante ese fatídico 10 de enero, momentos antes de que el cantante se subiera a la avioneta en la que moriría junto a varios miembros de su equipo en un accidente.

"Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años", escribió Lina en la publicación del pasado 10 de febrero, cuando se cumplió un mes de la muerte del cantante.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL