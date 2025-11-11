Revelan primer vistazo de Toy Story 5 con un nuevo personaje: "La era de los juguetes terminó"

A casi tres décadas del estreno de la primera película, los personajes más queridos de Pixar regresan a la gran pantalla con Toy Story 5. Se trata de una de las sagas animadas más emblemáticas de todos los tiempos, que vuelve a ser noticia por el lanzamiento del primer tráiler oficial de su quinta entrega. Promete revivir la magia, la nostalgia y las risas que marcaron a toda una generación.

Desde su estreno en diciembre de 1995, la historia que mostró lo que ocurre cuando los juguetes cobran vida en ausencia de sus dueños cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Ahora, Disney y Pixar traen de regreso a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de la pandilla en una nueva aventura que combina humor, emoción y una inesperada amenaza tecnológica.



Sinopsis y trama de Toy Story 5

En esta quinta entrega, los estudios apuestan nuevamente por la mezcla entre aventura, diversión y la clásica reflexión, al explorar cómo los juguetes enfrentan los cambios de un mundo moderno lleno de aparatos electrónicos. De acuerdo con la sinopsis oficial, "los juguetes están de vuelta en Toy Story 5, y esta vez se enfrentan a un desafío sin precedentes: la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y sus amigos se complica cuando una nueva amenaza pone en riesgo el tiempo de juego".



En el tráiler se muestra a una caja misteriosa que llega a la casa de Bonnie Anderson, la niña que heredó a Woody y sus amigos tras la partida de Andy a la universidad. La emoción del reencuentro se transforma rápidamente en un inquietante temblor, para luego mostrar la frase: "La era de los juguetes terminó… ¿terminó?".



Entre los juguetes clásicos se pueden ver a Slinky, Rex, el Señor y la Señora Cara de Papa, Forky y Karen Beverly, quien apareció por primera vez en la escena postcréditos de Toy Story 4, el anterior estreno de la saga. Todos ellos reaccionan con pánico ante la llegada de un nuevo personaje: Lilypad, un dispositivo inteligente diseñado para interactuar con los niños y presuntamente "reemplazar" el juego tradicional.

"¡Hola! Soy Lilypad. ¿Jugamos?", dice la voz del nuevo personaje en el adelanto el cual será interpretado en su voz original por la actriz Anna Faris. Lilypad es descrito como un juguete de alta tecnología especializado en educación y entretenimiento y será el eje central de la trama. Su llegada marcará una nueva era para los personajes, que deberán enfrentarse al riesgo de que la tecnología afecte a los juegos tradicionales.



Vea el tráiler de Toy Story 5

El regreso del elenco original

El reparto original vuelve a reunirse para dar vida, una vez más, a los personajes que dieron vida a la infancia de miles de personas. Tom Hanks retoma su papel como Woody y Tim Allen regresa como la voz de Buzz Lightyear. También regresan Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky Dog y Tony Hale como Forky.

Entre las novedades del elenco se destaca la participación del comediante Conan O’Brien, quien interpretará a Smarty Pants, otro juguete tecnológico que promete generar más de un momento divertido. Asimismo, el actor Ernie Hudson tomará el papel de Combat Carl, personaje que anteriormente fue interpretado por Carl Weathers, quien lamentablemente falleció recientemente.

El primer vistazo, que ya suma más de 8.7 mil reproducciones en YouTube, generó una ola de nostalgia entre los fanáticos que crecieron con la saga. Sin embargo para muchos existe una interrogante sobre el regreso del vaquero, luego de que en la cuarta entrega decidiera no volver con Bonnie. "No se supone que en la última película Woody se separa y ya no está con los demás juguetes", manifestó un usuario en X.

Disney y Pixar confirmaron que Toy Story 5 llegará exclusivamente a la pantalla grande el 18 de junio de 2026, prometiendo ser uno de los estrenos más esperados del próximo año. "¡El momento de juego se encuentra con el momento en pantalla! Entra en la nueva era de Toy Story 5, solo en cines".

