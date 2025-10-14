Dura noche para Gamma en el Desafío Siglo XXI: ficha clave de Katiuska abandonó la competencia

La noche de este martes 14 de octubre, el Desafío Siglo XXI vivió uno de sus capítulos más intensos de la temporada. En esta oportunidad, el equipo Gamma enfrentó una noche decisiva: dos de sus integrantes tuvieron que abandonar la competencia luego de un enfrentamiento directo en el Box Negro, un escenario que históricamente ha marcado giros importantes en el desarrollo del programa.

La jornada comenzó con la revelación de "El Elegido", figura clave en esta etapa de la competencia. Andrea Serna, presentadora del reality, anunció en medio de la tensión que Mencho había sido seleccionada para cumplir una misión secreta: alterar el ánimo de sus rivales fingiendo molestia por la celebración del equipo contrario durante las pruebas. La competidora no solo logró cumplir con la tarea asignada, sino que también recibió una recompensa económica de $10 millones y logró librarse de enfrentarse en el Box Negro, un alivio importante en esta etapa en la que cada error puede costar la continuidad en el juego.

Mientras esto ocurría, en el equipo Gamma las tensiones internas crecían. Uno de los momentos más comentados fue el desahogo de Camilo, quien habló con Potro sobre su molestia con Katiuska, capitana de Omega. Según explicó, ambos habían acordado protegerse mutuamente, pero ella decidió elegir a Zambrano antes que a él durante la reorganización de equipos, lo que generó un sentimiento de traición en el competidor. "Nos íbamos a cuidar y no fue así", le dijo a Potro en medio de la conversación.



Por otro lado, en Omega también se tejían estrategias alrededor de los chalecos de sentencia, elementos que ahora incluyen nombre y que definen directamente quién debe ir a eliminación. Katiuska, en una charla con Leo, confirmó que su prioridad sigue siendo proteger a Juan, asegurando que hará todo lo posible para que sea el último en recibir uno de estos chalecos. Esto generó aún más suspicacias entre los miembros de Gamma, quienes analizan cada movimiento de sus rivales como parte de un juego de estrategia cada vez más fuerte.



Dos integrantes de Gamma abandonaron la competencia tras el Box Negro

La noche avanzó y llegó el turno de definir la permanencia de los hombres de Gamma. En el Box Negro, Camilo, Gio y Potro se enfrentaron en una prueba exigente, diseñada para poner a prueba fuerza, resistencia y velocidad. Tras varios minutos de competencia, Gio y Potro lograron superar a Camilo, quien quedó en desventaja y terminó siendo el primero de los dos eliminados de la jornada. La reacción de Katiuska no pasó desapercibida: al conocer la eliminación de Camilo, agachó la mirada, sorprendida.

Minutos después, llegó la ronda femenina. Con Mencho inmune, Grecia y Valentina se enfrentaron en un duelo que definía la segunda eliminación de la noche. Ambas competidoras llegaron a esta instancia luego de varios movimientos estratégicos y decisiones de equipo. Tras una prueba intensa, Valentina logró imponerse, y Grecia se convirtió en la segunda eliminada de la jornada.



Esta doble salida representa un fuerte golpe para Gamma, que ya venía atravesando una racha complicada. Con la pérdida de dos competidores en una sola noche, el equipo queda en desventaja numérica frente a Omega y deberá reconfigurar su estrategia para no quedar rezagado en la competencia.

Además, las alianzas, comentarios y decisiones fuera de competencia también han influido en el desarrollo de los capítulos recientes. Un ejemplo fue la conversación entre Juan y Camilo, en la que el primero le reveló que tenía un pacto de protección con Katiuska para que ambos fueran los últimos hombres de Omega en ser enviados a eliminación.

Mientras tanto, Mencho logró mantenerse a salvo gracias a su papel como "El Elegido", jugada que le dio inmunidad y le aseguró una recompensa económica que podría ser decisiva más adelante, cuando el juego entre a sus etapas finales.

