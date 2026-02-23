Robbie Williams llegará por primera vez a Colombia: fecha y precios para el concierto

Este 23 de febrero Colombia recibió un importante anuncio que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento. Se ha confirmado que Robbie Williams, el artista solista más exitoso en la historia del Reino Unido, aterrizará por primera vez en suelo colombiano.



¿Cuándo será el concierto de Robbie Williams en Colombia?

La cita para este encuentro histórico será el próximo 20 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que se vestirá de gala para recibir a una de las leyendas vivas más carismáticas y disruptivas del pop global.

El tour que lo trae a Bogotá, denominado 'Britpop Tour' es una celebración audiovisual de su legado. Los asistentes al Movistar Arena pueden esperar una producción de primer nivel que combina la nostalgia con la innovación tecnológica que ha caracterizado a Robbie Williams a lo largo de los años.

El repertorio promete ser un viaje emocional. Desde la energía frenética de 'Let Me Entertain You' y el ritmo infeccioso de 'Rock DJ', hasta la profundidad lírica de 'Feel' y 'Millennium'. Por supuesto, el punto álgido de la noche está reservado para 'Angels', la balada que se convirtió en un himno universal y que promete ser coreada por más de 14.000 personas en una atmósfera de comunión absoluta.



Precios y localidades para Robbie Williams en Bogotá

La distribución del Movistar Arena para esta noche épica ofrece diversas opciones que se ajustan a la experiencia que cada fan desee vivir. Estos son los precios en las diferentes localidades del recinto:



Tribuna Fan Sur: $899.000 + $161.000 de servicio.

$899.000 + $161.000 de servicio. Piso 2 (Sectores 202 - 206 & 214 - 218): $579.000 + $104.000 de servicio.

$579.000 + $104.000 de servicio. Piso 2 (Sectores 207 - 213): $549.000 + $98.000 de servicio.

$549.000 + $98.000 de servicio. Platea: $439.000 + $79.000 de servicio.

$439.000 + $79.000 de servicio. Piso 3 (Sectores 302 - 306 & 314 - 318): $329.000 + $59.000 de servicio.

$329.000 + $59.000 de servicio. Piso 3 (Sectores 307 - 313): $289.000 + $52.000 de servicio.

La preventa para clientes Movistar Total arrancó el lunes 23 de febrero a las 10:00 a. m. e irá hasta el miércoles 25 de febrero a las 9:59 a. m.. Luego será la venta para el público general el miércoles 25 de febrero a las 10:00 a. m. y hasta agotar existencias.



Más sobre Robbie Williams

Este concierto no es simplemente una fecha más en el calendario; representa el cumplimiento de un anhelo de décadas para miles de seguidores que crecieron bajo el influjo de los himnos de los 90 y los 2000.



A principios de 2026, el cantante lanzó su álbum 'BRITPOP', un trabajo que no solo rinde homenaje a sus raíces sonoras, sino que le otorgó un lugar definitivo en el olimpo de la música. Con este disco, Robbie alcanzó su decimosexto álbum número uno en el Reino Unido, superando oficialmente el récord histórico de The Beatles.



"Es el disco que siempre quise hacer", declaró Robbie Williams recientemente. "Representa la libertad de no tener nada que demostrar, pero seguir teniendo todo el hambre del mundo por el escenario".

