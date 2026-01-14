Epa Colombia seguirá en prisión: juez le negó la extinción de pena de 5 años de cárcel

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, deberá seguir en prisión cumpliendo la condena de 5 años y 2 meses ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por hechos registrados contra Transmilenio durante el estallido social de 2019. (Lea también: Así son las celdas en la Escuela de Carabineros, donde se encuentra recluida Epa Colombia)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La joven madre había solicitado la extinción de pena con base en la ley de la justicia restaurativa. Su defensa planteó la ley 2477 de 2025, que introdujo una serie de reformas orientadas a descongestionar los juzgados y agilizar los procesos judiciales.

Dicha norma plantea que la extinción de la pena se da “por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, reparación integral, caducidad de la querella, desistimiento y en los demás casos contemplados en la ley”.



Asimismo, dicha ley "tiene por objeto reducir la congestión judicial, garantizar una administración de justicia eficaz, restaurar el equilibrio y los fines del sistema acusatorio, promoviendo la emisión temprana y oportuna de decisiones judiciales a través de mecanismos de terminación anticipada que respeten los derechos de las víctimas a la reparación integral y el acceso a una justicia de calidad, en consonancia con el debido proceso".



Es de recordar que Epa Colombia hizo un acuerdo conciliatorio con TransMilenio S.A. con el que buscó la reparación integral de los hechos cometidos en 2019, que incluía el pago de 100 millones de pesos en efectivo a la empresa y actividades pedagógicas en sus redes sociales.

Publicidad

Sin embargo, un juez de ejecución de penas negó la extinción de la condena para Daneidy Barrera.



¿Por cuáles delitos condenaron a Epa Colombia?

Fue hallada culpable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte colectivo u oficial y concierto para delinquir con fines terroristas. También se le ordenó pagar una multa equivalente a 493 salarios mínimos legales vigentes y se le prohibió ejercer como influencer o youtuber mientras cumple su condena.

Lo anterior fue decidido por hechos ocurridos en 2019, durante el estallido social, cuando Epa Colombia vandalizó una estación de Transmilenio utilizando un martillo para destruir puertas de vidrio, validadores de tarjetas y otros equipos. La joven se grabó y compartió los videos en sus redes sociales, lo que amplificó el impacto de sus acciones.



Pareja de Epa Colombia reaccionó a esta nuevo decisión judicial

Karol Samanta compartió un video en redes sociales afirmando que esta “ha sido una de las pruebas más difíciles. Como pueden ver, no ha habido avance en el proceso, no hemos obtenido los beneficios esperados”. (Lea también: Karol Samanta, novia de Epa Colombia, da nuevos detalles sobre el caso de la empresaria)

Publicidad

Sin embargo, sostuvo que “seguimos en pie de lucha porque creemos 100% en la justicia divina. Ya vamos a cumplir un año en esta dura prueba”, tras la detención de Epa Colombia en enero 27 de 2025, por lo que pidió a los seguidores “que sigan en cadena de oración, apoyando a Dane”, cuya condena "es demasiado desproporcionada, que era una condena superalta”.

Recalcó que a Epa Colombia “le quitaron lo más importante, el poder compartir con su hijita. Dane es madre primeriza, se ha perdido muchos momentos de nuestra hija, es tiempo que no se va a recuperar nunca más”.

Karol Samanta admitió que son ellas quienes viven “este calvario que es difícil como familia”, pero “esperamos que este 2026 Dane pueda estar con nosotros”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co