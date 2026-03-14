Abogada de Epa Colombia explica por qué la famosa no ha salido de la cárcel

Tras poco más de un año privada de su libertad, se conocen nuevos detalles legales del caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el país como Epa Colombia. Desde su captura, en enero de 2025, la influencer y empresaria ha buscado la manera de salir de prisión a través de sus abogados; sin embargo, la justicia le ha negado varias veces sus solicitudes de casa por cárcel o extinción de la pena.

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A lo largo de su proceso judicial, la empresaria ha cambiado de abogados, cada uno de ellos intentando con diferentes recursos reducir o cambiar la condena de la mujer. Cabe recordar que Barrera fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los actos de vandalismo que protagonizó en 2019 contra TransMilenio.

A través de redes sociales, la abogada Wendy Herrera dio una actualización de la situación de la empresaria de productos para el cabello.



¿Por qué Epa Colombia sigue en prisión?

A través de sus redes sociales, la abogada Wendy Herrera decidió responder preguntas sobre el caso de Daneidy Barrera. Cabe recordar que la profesional anunció en enero de este año su disposición para asumir la defensa de la empresaria, luego de que el abogado Francisco Bernate renunciara a liderar la defensa de Epa Colombia en septiembre de 2025.



La jurista cartagenera explicó, tras analizar el caso, los motivos por los que Epa Colombia sigue en prisión pagando su condena tras varios intentos de salir de la cárcel y la petición de sus seguidores y simpatizantes para que vuelva a casa con su pareja y su hija.



Herrera entró en enero al caso y dio una nueva esperanza a los seguidores de Epa Colombia de ver libre a la empresaria o por lo menos con el beneficio de casa por cárcel, pero con el paso de las semanas muchos le han preguntado a la abogada por redes sociales por qué no ha avanzado con este proceso.

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La abogada aclaró que "yo aún no tengo poder de la Epa Colombia, yo estoy a la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad y que Dios permita que pueda yo acceder a esos expedientes y poder ayudarla". Agregó que la libertad de Barrera es una de sus prioridades.

Según la profesional esta situación es la que le ha impedido actuar plenamente en el proceso judicial y, desde su experiencia, imponer recursos o estrategias para lograr que Epa Colombia salga de la cárcel.

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Wendy Herrera aseguró que el caso de Epa Colombia está bajo la supervisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, instancia responsable de hacer cumplir la sentencia impuesta por la Corte Suprema, y que hasta que ella no tenga una formalización de la representación legal con poderes plenos no podrá actuar.

Sin embargo, sí reveló que actualmente se está llevando el proceso de una conciliación con TransMilenio "para que el juzgado de ejecución y penas pueda acceder a esa justicia restaurativa de Daneidy Barrera Rojas".



¿Qué es lo más reciente del caso?

En enero de este año, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años y 2 meses contra Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, luego de negar la extinción de la misma.

La joven madre había solicitado la extinción de pena con base en la ley de la justicia restaurativa. Su defensa planteó la ley 2477 de 2025, que introdujo una serie de reformas orientadas a descongestionar los juzgados y agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, un juez de ejecución de penas negó el beneficio para Daneidy Barrera, quien deberá seguir en prisión.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL