Shakira llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid y recibió invitación para 2027: "Qué orgullo"

Shakira volvió a mostrar su vínculo con Barranquilla durante un encuentro con representantes de su tradicional Carnaval en Madrid, España. La artista compartió una jornada con bailarines y hacedores de esta fiesta, quienes viajaron hasta la capital española para llevar parte de las manifestaciones culturales del Caribe colombiano. La actividad se realizó en Macondo Park y reunió a más de 130 integrantes de agrupaciones folclóricas. La música, los bailes y los trajes tradicionales hicieron parte de una jornada de baile en la que la cantante se sumó.



El encuentro se dio mientras Shakira permanece en España en el marco de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Según la información divulgada por la Alcaldía de Barranquilla, la invitación para compartir con los representantes del Carnaval surgió de la propia artista. Las imágenes del evento fueron difundidas por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y por las cuentas oficiales de la administración distrital. "Gracias a nuestra artista barranquillera por llevar un pedacito de la Puerta de Oro de Colombia a Macondo Park", se lee en la publicación.



Las danzas del Carnaval que acompañaron a Shakira

Entre las agrupaciones que participaron en la actividad estuvieron las Marimondas del Barrio Abajo, el Cipote Garabato, la cumbiamba La Gigantona y la danza del Congo Grande, expresiones folclóricas vinculadas con la historia y las tradiciones de Barranquilla. Durante el encuentro, Shakira apareció con un sombrero vueltiao y ropa informal mientras bailaba junto a los integrantes de las comparsas. En algunos momentos también interactuó con los participantes, quienes la recibieron entre aplausos y muestras de afecto. Uno de los episodios que llamó la atención ocurrió cuando la artista recibió un machete artesanal relacionado con la danza del Congo Grande.

.@shakira le demostró a Madrid que en Barranquilla se baila así, se disfruta así y se vive el Carnaval así. ¡Qué orgullo!



Gracias a nuestra artista barranquillera por llevar un pedacito de la Puerta de Oro de Colombia a Macondo Park y compartir con el mundo la alegría, el… pic.twitter.com/BGgPy5pAmO — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 8, 2026

Alejandro Char compartió el momento de Shakira en Madrid

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, publicó un video en sus redes sociales. En el mensaje que acompañó las imágenes, el mandatario hizo referencia a la manera en que la cantante representó las tradiciones de la ciudad durante su encuentro con las agrupaciones. "Shakira le demostró a Madrid que en Barranquilla se baila así, se disfruta así y se vive el Carnaval así. ¡Qué orgullo!", escribió Char. Además, se le extendió una invitación a la cantante para que participe en la próxima edición del Carnaval de Barranquilla, prevista del 6 al 9 de febrero de 2027.

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Diana Acosta, directora del Carnaval de Barranquilla, fue la encargada de transmitirle la invitación en nombre del alcalde Alejandro Char. La funcionaria le expresó a la artista el deseo de que regrese a su ciudad para vivir la celebración. "¡Esperamos vivir el Carnaval 2027 contigo y seguir mostrándole al mundo que en Barranquilla se baila, se goza y se vive a otro nivel!", periodo en el que Barranquilla volverá a concentrar buena parte de sus actividades culturales alrededor de las danzas, los disfraces y la música tradicional.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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