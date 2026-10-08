En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO BLANCA PARDO
MARICARMEN ABASCAL
ESTATUTO ANTITERRORISTA
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid y recibió invitación para 2027: "Qué orgullo"

Shakira llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid y recibió invitación para 2027: "Qué orgullo"

La cantante colombiana se reunió en Madrid con más de 130 representantes del Carnaval de Barranquilla, que se celebrará del 6 al 9 de febrero.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 8 de oct, 2026
Comparta en:
Shakira llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid
Shakira llevó el Carnaval de Barranquilla a Madrid. -
Redes sociales

Shakira volvió a mostrar su vínculo con Barranquilla durante un encuentro con representantes de su tradicional Carnaval en Madrid, España. La artista compartió una jornada con bailarines y hacedores de esta fiesta, quienes viajaron hasta la capital española para llevar parte de las manifestaciones culturales del Caribe colombiano. La actividad se realizó en Macondo Park y reunió a más de 130 integrantes de agrupaciones folclóricas. La música, los bailes y los trajes tradicionales hicieron parte de una jornada de baile en la que la cantante se sumó.

El encuentro se dio mientras Shakira permanece en España en el marco de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Según la información divulgada por la Alcaldía de Barranquilla, la invitación para compartir con los representantes del Carnaval surgió de la propia artista. Las imágenes del evento fueron difundidas por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y por las cuentas oficiales de la administración distrital. "Gracias a nuestra artista barranquillera por llevar un pedacito de la Puerta de Oro de Colombia a Macondo Park", se lee en la publicación.

Las danzas del Carnaval que acompañaron a Shakira

Entre las agrupaciones que participaron en la actividad estuvieron las Marimondas del Barrio Abajo, el Cipote Garabato, la cumbiamba La Gigantona y la danza del Congo Grande, expresiones folclóricas vinculadas con la historia y las tradiciones de Barranquilla. Durante el encuentro, Shakira apareció con un sombrero vueltiao y ropa informal mientras bailaba junto a los integrantes de las comparsas. En algunos momentos también interactuó con los participantes, quienes la recibieron entre aplausos y muestras de afecto. Uno de los episodios que llamó la atención ocurrió cuando la artista recibió un machete artesanal relacionado con la danza del Congo Grande.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Alejandro Char compartió el momento de Shakira en Madrid

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, publicó un video en sus redes sociales. En el mensaje que acompañó las imágenes, el mandatario hizo referencia a la manera en que la cantante representó las tradiciones de la ciudad durante su encuentro con las agrupaciones. "Shakira le demostró a Madrid que en Barranquilla se baila así, se disfruta así y se vive el Carnaval así. ¡Qué orgullo!", escribió Char. Además, se le extendió una invitación a la cantante para que participe en la próxima edición del Carnaval de Barranquilla, prevista del 6 al 9 de febrero de 2027.

Publicidad

Últimas Noticias

¿Quién era Ana María Arango, la actriz colombiana que murió a los 76 años? Su paso por el cine y la televisión
ENTRETENIMIENTO

¿Quién fue Ana María Arango, la actriz colombiana que murió a los 76 años? Su paso por la televisión

Ana María Arango
ENTRETENIMIENTO

Luto en la televisión colombiana: falleció la actriz Ana María Arango

Diana Acosta, directora del Carnaval de Barranquilla, fue la encargada de transmitirle la invitación en nombre del alcalde Alejandro Char. La funcionaria le expresó a la artista el deseo de que regrese a su ciudad para vivir la celebración. "¡Esperamos vivir el Carnaval 2027 contigo y seguir mostrándole al mundo que en Barranquilla se baila, se goza y se vive a otro nivel!", periodo en el que Barranquilla volverá a concentrar buena parte de sus actividades culturales alrededor de las danzas, los disfraces y la música tradicional.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Shakira

Carnaval de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad