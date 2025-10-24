Shakira recibió millonaria demanda por hombre de 80 años en EE.UU.: ¿cuáles fueron las causas?

Shakira, la famosa cantante barranquillera, afronta actualmente una millonaria demanda que interpuso un adulto mayor de 80 años en Miami, Estados Unidos. Esta petición, por 100 millones de dólares, establece que el demandante fue víctima de presunto fraude, incumplimiento de contrato y hasta explotación de persona mayor en este estado norteamericano.

La noticia la dio a conocer Jordi Martin, reportero citado por el programa El Gordo y La Flaca, quien sostuvo que la cantante enfrenta esta demanda desde el pasado 30 de marzo. El demandante, acorde con lo expuesto por Martin, contaría con varias "pruebas" que respaldan su versión: según él, Shakira recibió de su propia chequera una cifra de 140.000 dólares para cubrir gastos en hotelería "e imprevistos médicos de su familia" y otros "3.500 dólares para gastos de emergencia" en medio de un supuesto viaje a Cuba.

El demandante de 80 años también alega que Shakira firmó junto a él un contrato destinado a la publicación de un nuevo libro en el que hablaría sobre sus memorias, y también "realizar 100 conciertos en una gira internacional". Nada de esto, afirma el ciudadano, se habría cumplido según el reportero del medio previamente mencionado. Al respecto, expertos advierten que detrás de la demanda contra la colombiana podría haber, muy posiblemente, una suplantación de identidad, puesto que algunos detalles en las pruebas del adulto mayor indicarían que se comunicó con un falso perfil de la cantante.



En otras palabras, algunos conocedores en el tema citados por medios locales apuntan a que esta demanda tendría como base un perfil falso de Shakira que se comunicó con el adulto mayor. Los estafadores detrás de la cuenta se habrían hecho pasar por la artista para pedirle toda esa cantidad de dinero.



Las pruebas que expone el demandante

El reportero citado anteriormente dijo que el hombre de 80 años tenía "capturas de pantalla de la cuenta de Facebook con la que mantenía conversaciones, mensajes de textos, una supuesta licencia de conducción de Shakira, varios tickets de avión que le pagó, una tarjeta de regalo de 500 euros, varios emails y una carta donde le dice a la barranquillera que incumplió el contrato que supuestamente habían firmado".

Según Martin, la persona que se hizo pasar por Shakira y que habría estafado al adulto mayor duró tres años conversando con él. Adicionalmente, sostuvo que Shakira se encontraba con total asombro por la demanda que recibió. El pasado 23 de octubre, durante la audiencia del caso, el abogado de Shakira hizo la solicitud de suspensión del caso, alegando, tal como lo citó la revista 20 minutos, que debía suspenderse el caso por tratarse de una suplantación de identidad.



