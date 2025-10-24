En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira recibió millonaria demanda por hombre de 80 años en EE.UU.: ¿cuáles fueron las causas?

Shakira recibió millonaria demanda por hombre de 80 años en EE.UU.: ¿cuáles fueron las causas?

La cantante colombiana deberá afrontar esta nueva demanda, la cual fue interpuesta el pasado 30 de marzo en Miami por un sujeto que la señala por presunta estafa.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Shakira
Shakira rompió récords en Los Ángeles con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour -
Foto: Kevin Mazur

Publicidad

Publicidad

Publicidad