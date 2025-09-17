En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La pesadilla de mujer en Bogotá víctima de suplantación: "Sacó pasaporte y viajó hasta México"

La pesadilla de mujer en Bogotá víctima de suplantación: "Sacó pasaporte y viajó hasta México"

Noticias Caracol habló con Diana Celis, quien vive todo un calvario luego de enterarse en febrero de este año que ha venido siendo víctima de suplantación desde hace varios años. La mujer aseguró que, incluso, tiene comparendos por infracciones que no cometió.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 17, 2025 07:29 a. m.
Comparta en:
Mujer en Bogotá denuncia estar siendo suplantada desde 2019: "Sacó pasaporte y viajó hasta México"
Diana Celis, víctima de suplantación -
Foto: Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad