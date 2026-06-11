Video | Periodista abandonó transmisión en vivo por tomarse foto con Shakira: ¿lo logró?

Sin lugar a dudas, Shakira es una de las cantantes que goza de reconocimiento mundial por su trayectoria musical y sus canciones que son tarareadas por habitantes del globo en cualquier momento. De hecho, este es el cuarto Mundial de Fútbol que contará con la presencia de barranquillera en algunas de sus ceremonias, coronándola así como la artista que más ha hecho presencia en la fiesta más grande del balompié.

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Ese mismo reconocimiento y admiración da rienda suelta a acciones por parte de sus fans, para quienes es inevitable emocionarse cuando la ven por las calles. Precisamente eso le pasó a Marcelo Benedetto, un periodista argentino que está en México para cubrir el Mundial de la FIFA 2026 y fue protagonista de un momento insólito y que le ha dado la vuelta a las redes.

El argentino estaba transmitiendo en vivo para el canal Dsports cuando notó que la colombiana llegó al estadio donde él estaba.



Y es que Shakira ha estado preparándose para la presentación de la inauguración del Mundial, que será este 11 de junio, y se encontraba en el escenario para ultimar detalles que ha organizado en colaboración con su equipo.



Cuando vio a la cantante caminar junto a su equipo, Benedetto no lo dudó un solo segundo. “¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira”, le dijo a sus compañeros. Dejó la transmisión en vivo, le entregó el micrófono a su equipo y se fue a pedirle una foto a Shakira, quien no se negó y hasta posó ante la mirada de la cámara del celular que tomó la fotografía y la cámara de televisión, que se quedó esperando a que el presentador volviera a escena.

Marcelo Benedetto, periodista argentino que cubre el Mundial, dejó por un momento la transmisión de la cadena en la que trabaja y le pidió una foto a Shakira. Sin duda, un fan de la artista colombiana.



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Afortunadamente, Benedetto logró su cometido y dio fe de eso en sus redes sociales al compartir la imagen, aunque la eliminó.

Shakira se presentará este jueves en el Estado Azteca de Ciudad de México, para la inauguración del Mundial 2026. En el escenario también estarán J Balvin, Belinda, Maná y Burna Boy. La ceremonia inicia a las 12:00 p. m. (hora Colombia) y será transmitida en Ditu Caracol TV.

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María Paula Rodríguez Rozo

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