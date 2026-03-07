Shakira y Beéle presentan 'Algo tú' y más estrenos en los lanzamientos musicales de la semana

Los lanzamientos musicales de la semana son una selección de canciones, álbumes y videos latinos recomendados por Noticias Caracol. Cada edición reúne algunos de los estrenos más destacados del panorama musical hispano, entre artistas consolidados y nuevas voces que comienzan a moverse en plataformas digitales y listas de reproducción.

'Algo Tú' – Shakira, Beéle

La cantante barranquillera Shakira se une a Beéle en “Algo Tú”, una colaboración producida por A.C., Flambo, Shakira y el propio Beéle bajo el sello Sony Music Latin/5020 Records. La canción mezcla pop urbano con elementos del Caribe colombiano e incorpora referencias culturales a lugares como el Parque Nacional Tayrona y el río Magdalena, además de guiños a la tradición vallenata.



El tema fue presentado en vivo en el Zócalo de Ciudad de México ante más de 400.000 asistentes, uno de los eventos públicos más multitudinarios realizados en ese escenario. El lanzamiento llega en medio del impulso de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que según cifras de Billboard superó los 421,6 millones de dólares en ingresos y reunió a más de 3,3 millones de espectadores en 82 conciertos de estadio en América.



'JuanesTeban' - Juanes

El nuevo álbum de Juanes, Juanesteban, reúne 16 canciones en las que el artista colombiano mezcla rock con ritmos del folclor latinoamericano. El proyecto abre con “Una noche contigo”, tema con arreglos de cuerdas del músico italiano Davide Rossi, colaborador habitual de Coldplay.

El disco incluye colaboraciones con Bomba Estéreo en “Muérdeme” y con la banda venezolana Rawayana en “Timelapse de sol”. A lo largo del álbum, Juanes alterna elementos de cumbia, rock y pop con letras introspectivas, manteniendo la línea sonora que ha desarrollado en sus últimos proyectos de estudio.

'Más cara' - Bad Gyal

La artista española Bad Gyal presenta su segundo álbum de estudio, Más Cara, un proyecto grabado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España. El disco reúne influencias de reguetón, R&B, dancehall, merengue house y kompa haitiano, con producción ejecutiva de Cromo X y participación de productores como Sky Rompiendo, Ovy On The Drums, Luny Tunes y Nely “El Arma Secreta”.

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Ozuna, Chencho Corleone y J Álvarez, además de nuevas voces del género. El lanzamiento coincide con una gira por España con varias fechas agotadas y su próxima presentación como parte del cartel del festival Primavera Sound.

'Apambichao' - Manuel Turizo Y Maluma

Manuel Turizo y Maluma presentan “Apambichao”, sencillo lanzado por el sello La Industria INC y producido por CASTA. La canción toma como referencia el pambiche, una variante más lenta del merengue dominicano caracterizada por su ritmo cadencioso.

El video musical sitúa la narrativa en diferentes escenarios de Colombia y funciona como una pieza visual centrada en la identidad caribeña. El lanzamiento forma parte de la etapa reciente de Turizo, quien continúa explorando sonidos tropicales dentro del pop latino.

'Vida México' – Carlos Rivera

Carlos Rivera presenta Vida México, un álbum de 15 canciones y un bonus track construido alrededor del mariachi como eje sonoro. El proyecto funciona como un homenaje a la música tradicional mexicana y reúne colaboraciones con artistas como Pepe Aguilar, Ana Bárbara, Alejandro Fernández, Marisela y Natalia Lafourcade.

El disco complementa el EP Vida... publicado en 2025 e incluye los focus tracks “Donde Estés Donde Estoy” junto a Marisela y “Sin Despedida” con Alejandro Fernández, que ya supera el millón de visualizaciones en YouTube y acumula más de 2,7 millones de reproducciones globales. El álbum fue escrito por Rivera junto a compositores como Luis Mexia, Iván Games y Johan Sotelo, y cuenta con producción de Orlando Aispuro, Edén Muñoz y Pepe Aguilar, entre otros.

'San Charly' - Xavi, Esau Ortiz, Alan Arrieta

Los artistas mexicanos Xavi, Esaú Ortiz y Alan Arrieta se unen en “San Charly”, una canción que se inscribe dentro de la corriente actual de corridos modernos. El tema apuesta por un sonido rápido y directo pensado para plataformas de video corto y redes sociales.

El lanzamiento reúne a tres nombres que han ganado visibilidad dentro del regional mexicano reciente. Xavi alcanzó reconocimiento internacional con “La Diabla”, mientras que Esaú Ortiz se ha posicionado como compositor y creador de contenido musical en TikTok.

'Día 3' - Dante Spinetta

El músico argentino Dante Spinetta presenta Día 3, un álbum de 12 canciones en el que combina funk, pop latino y referencias a la música soul. El proyecto fue producido por el propio artista y desarrollado durante más de un año de trabajo en estudio.

El disco incluye colaboraciones con De La Ghetto en “Mía Mía” y con el músico argentino Juanse en “Me quedo acá”. Entre sus influencias musicales aparecen referencias a Prince, Stevie Wonder y Luis Alberto Spinetta, marcando una continuidad con el sonido funk que caracteriza la trayectoria del artista.

MARLON GUTIÉRREZ

PERIODISTA MUSICAL DE NOTICIAS CARACOL