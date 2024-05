Ricky Martin enciende las redes sociales con sensual video en el baño con poca ropa

El cantante Ricky Martin se hizo tendencia luego de publicar un video ligero de ropa. El artista puertorriqueño, de 52 años, acumula más de 18,5 millones de seguidores en Instagram.

>>> Puede ver: Hombre que quiere ser el doble de Ricky Martin tiene más de 30 cirugías: "Es mi obsesión"

En la grabación, Ricky estaba en ropa interior en el baño de su casa y en la descripción de la publicación puso: “Ahora estoy solo”.

Este video de Ricky Martin ya cuenta con casi 11.000 comentarios y más de 299.000 me gusta en la red social Instagram.

Publicidad

A pesar de los rumores que indican que el cantautor está saliendo con alguien, él mismo lo desmiente y confirma su soltería.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “Quien pudiera ser ese trapito”, “dejen a Ricky en paz con sus comparaciones. Él es el más guapo y sexi” y “luego quieren que uno no peque, pero Ricky no ayuda. ¿Cómo se supone que voy a dormir ahora?”, son algunas de las reacciones.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Sobrino de Ricky Martin pidió retirar contrademanda contra su tío: ¿por qué?