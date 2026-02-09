VIDEOS | Estos son los detalles detrás del gran show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 será recordado por muchas razones, y una de las principales tiene que ver con su espectáculo de medio tiempo. Bad Bunny, en poco más de 13 minutos, se encargó de presentar en solitario el descanso del evento deportivo más visto de Estados Unidos. El músico puertorriqueño presentó un show completamente en español, cargado de referencias a su identidad, a la cultura caribeña y a temas sociales que ya forman parte de su discurso artístico habitual.

Sin embargo, mientras la atención del público se centraba en las canciones, los invitados especiales y los mensajes proyectados en las pantallas del Levi’s Stadium, una parte fundamental del espectáculo permanecía prácticamente invisible. El escenario que simulaba una pradera tropical, inspirado en los paisajes rurales de Puerto Rico, no estaba compuesto únicamente por elementos decorativos. Bajo cada arbusto y cada bloque de hierba había una persona.

Lo que hubo detrás del show de Bad Bunny en el Super Bowl

En total, alrededor de 500 extras participaron como parte del "paisaje" humano del show. Vestidos con trajes de vegetación que imitaban arbustos y césped, estos participantes permanecieron inmóviles durante buena parte de la actuación, creando la ilusión de un entorno natural que se movía de forma casi imperceptible. Las imágenes de estos intérpretes comenzaron a circular en redes sociales horas después del evento, despertando curiosidad y sorpresa entre quienes desconocían el truco escénico.



the bushes were people ???? pic.twitter.com/GscO1tOHNY — ludwig (@LudwigAhgren) February 9, 2026

i would dress like a bush to be this close to bad bunny too pic.twitter.com/X0Ls09Xn1E — StubHub (@StubHub) February 9, 2026

La decisión de utilizar personas en lugar de vegetación real fue técnica, pues las normas de la NFL limitan de forma estricta la introducción de grandes cantidades de tierra, césped o elementos orgánicos en los estadios, por motivos de seguridad, limpieza y tiempos de montaje. Ante estas restricciones, el equipo creativo de Bad Bunny optó por una solución que ya se ha visto en otros grandes eventos, aunque raramente a esta escala: convertir a los extras en parte de la escenografía.

Uno de los participantes en esta experiencia fue Andrew Athias, creador de contenido conocido en internet como The Reese’s Guy, quien relató su vivencia en una entrevista con Business Insider. Según explicó, fue seleccionado por una empresa especializada en casting para grandes producciones y viajó desde Filadelfia hasta California exclusivamente para participar en el espectáculo. Los trajes de vegetación pesaban cerca de 18 kilos y obligaban a quienes los llevaban a permanecer de pie durante horas, con una movilidad muy limitada.

"Hubo momentos en que tuvimos que usar los trajes durante seis o siete horas porque tuvieron que hacerles modificaciones. Hubo unos ocho ensayos en total, y los tres últimos duraron doce horas cada uno", indicó. A esto se sumaba una regla fundamental: silencio absoluto. No estaba permitido hablar, hacer gestos ni moverse de manera innecesaria.

I can FINALLY let the cat out of the bag....or the grass



I flew all the way from Philly to be grass in the Bad Bunny halftime show 🌿



AMA pic.twitter.com/HQROAJtC4K — The Reese's Guy⁷ (@AndrewAthias) February 9, 2026

Además del esfuerzo físico, los extras tuvieron que asumir estrictas cláusulas de confidencialidad. Todos firmaron acuerdos que les prohibían revelar detalles del espectáculo o compartir información en redes sociales durante semanas. Esto incluía la lista de canciones, la puesta en escena y la presencia de invitados especiales. "Lo más difícil fue saber lo que iba a pasar y no poder decir nada", explicó Athias, quien reconoció que tuvo que resistir la tentación de comentar los rumores que circulaban en internet antes del evento.



Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Bad Bunny hizo historia este domingo en el Super Bowl 2026 al convertirse en el primer artista en protagonizar un show de medio tiempo con un repertorio completamente en español. Durante varios minutos, el reguetonero convirtió el intermedio del Super Bowl LX en una gran fiesta caribeña, con referencias claras a Puerto Rico, su música y sus raíces.

Durante su presentación, Bad Bunny ofreció un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera. El espectáculo abrió con una imponente puesta en escena cargada de símbolos de Puerto Rico y de la cultura latina. Uno de los elementos más llamativos fue la aparición de su ya icónica casita, escenario que ha marcado recientes proyectos del artista y que en esta ocasión contó con la participación de figuras como Karol G y el actor Pedro Pascal.

A lo largo de la actuación, el artista estuvo acompañado por figuras invitadas como Lady Gaga y Ricky Martin. En medio del espectáculo, el puertorriqueño hizo una breve pausa para dirigirse al público y dejar un mensaje personal: "Si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú tampoco deberías dejar de creer en ti; vales más de lo que piensas".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

