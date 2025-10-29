Show de Soda Stereo con Gustavo Cerati llegará a Colombia: precios de las entradas

Fanáticos de Soda Stereo en Colombia están emocionados ante la llegada de un esperado anuncio por parte de la banda. Semanas atrás, la agrupación argentina sorprendió al público de su país anunciando su regreso a los escenarios, esta vez con un espectáculo en el que prometen que Cerati hará parte de una manera diferente. Tras ocho fechas en su país, los argentinos ahora confirmaron su llegada a Bogotá, Colombia.



¿Cuándo será el concierto de Soda Stereo en Bogotá?

Soda Stereo: Ecos, como se llama el nuevo espectáculo de la agrupación argentina llegará a Bogotá el próximo 29 de mayo, específicamente al escenario del Movistar Arena.

"¡Hola, Colombia! Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado", escribieron en la publicación que se hizo en el perfil oficial de Soda Stereo anunciando el evento.

Precios y fechas de venta de boletería para Soda Stereo en Bogotá

La venta de boletería para el espectáculo Soda Stereo: Ecos se realizará a través de la página de TuBoleta. Para este evento habrá dos preventas y una venta general. La primera preventa será para clientes Movistar Total e iniciará el sábado 1 de noviembre a las 10:00 a. m. hasta el lunes 3 de noviembre a las 9:59 a. m.



La segunda será para los clientes del Grupo Aval, iniciando el lunes 3 de noviembre a las 10:00 a. m. hasta el miércoles 5 de noviembre a las 9:59 a. m. Después de esto, el 5 de noviembre a las 10:00 a. m. se abrirá la venta para el público general con todos los medios de pago.



Estos son los precios según la localidad del Movistar Arena con servicio incluido:



Piso 2 (207 - 213): $505.600

Piso 2 (204 - 206 & 214 - 216): $434.900

Platea: $352.400

Piso 2 (202 - 203 & 217 - 218): $317.100

Piso 3 (307 - 313): $234.600

Piso 3 (304 - 306 & 314 - 316): $175.600

Piso 3 (302 - 303 & 317 - 318): $152.100

¿Cómo será el show de Soda Stereo?

Según el comunicado de prensa de la banda, el espectáculo se llamará Soda Stereo Ecos y, a diferencia de otros reencuentros que se han hecho tras la muerte de Cerati, esta vez no tendrán voces invitadas, sino la del mismo Gustavo Cerati. Todo gracias a la tecnología. "Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado".

Soda Stereo aclaró que no se trata de un tributo, ni un homenaje, ni un documental, se trata de un concierto único que permitirá a los fanáticos de la agrupación ver nuevamente a Gustavo Cerati sobre un escenario y, mejor aún, junto a Charly Alberti y Zeta Bosio. Para dejarlo claro, Charly y Zeta estarán tocando en vivo sobre el escenario, mientras Cerati estará 'presente' con la ayuda de la última tecnología disponible y no con videos de archivos.

Aclararon también que la voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial, como se anticipó por algunas personas. Así se volverán a escuchar en vivo temas como 'De música ligera', 'En la ciudad de la furia', 'Persiana americana' o 'Cuando pase el temblor' en la voz del ídolo argentino.

"La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre", agregaron en el comunicado.

