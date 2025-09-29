En vivo
#LOMÁSTRINADO  / Así será el regreso de Soda Stereo con Gustavo Cerati al escenario: fechas anunciadas

Así será el regreso de Soda Stereo con Gustavo Cerati al escenario: fechas anunciadas

Se acabó la cuenta regresiva en la página oficial de Soda Stereo y el anuncio fue un concierto de Zeta, Charly Alberti y Gustavo Cerati. ¿Cómo lo lograrán?

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de sept, 2025
Soda Stereo
Soda Stereo anunció una única fecha de concierto con Ecos -
Foto: @sodastereo

