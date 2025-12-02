Aída Victoria Merlano demandó por violencia intrafamiliar a Juan David Tejada

Sigue el enfrentamiento entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada a través de redes sociales. En un nuevo video, la famosa creadora de contenido demostró que el tema va más allá de una relación que no funcionó y un escándalo digital a un tema judicial, por lo que mostró las denuncias que ha interpuesto contra su expareja y padre de su hijo.



Ya anteriormente la barranquillera había sorprendido a sus seguidores al revelar que había sufrido violencia dentro de la relación con Tejada, durante el embarazo y tan solo unos días después de dar a luz a su hijo Emiliano, razón por la que decidió dar por terminada la relación. Sin embargo, Juan David Tejada ha insistido en negar las acusaciones de la influencer, especialmente aquellas que indican que no responde económicamente por su hijo.



Aída Victoria Merlano habló de las denuncias que interpuso contra Juan David Tejada

Luego de que su expareja siguiera publicando videos con indirectas y asegurando que ella no lo deja ver al niño, Aída Victoria Merlano respondió con un nuevo video en sus redes sociales. La mujer no solo utilizó su video para demostrar sus puntos, sino también para enviar un mensaje a todas las madres solteras que, en ocasiones, dudan de dejar o demandar a su pareja solo porque es el papá de sus hijos.

"Uno sueña con darle a sus hijos el hogar convencional, el de la mamá, el papá y los hijos", reconoció al inicio del video, pero luego agregó un dato revelador: "12 millones de madres solteras sostienen los hogares de Colombia".

Entonces, Merlano invitó a todas las madres a "dejar la culpa" atrás y tomar las decisiones que les darán bienestar a ellas y, por ende, a sus hijos, incluso si esas implican acabar con el hogar convencional. A ese consejo añadió: "Demande por alimentos al padre irresponsable ... es su mejor herramienta, es lo más inteligente, esa es su mejor arma".



Aída Victoria Merlano señaló que a futuro las discusiones legales o no, terminan siendo por establecer quién dice la verdad, por lo que recomendó a las mujeres guardar pruebas de todo. "Ellos para justificar su paternidad mediocre van a querer dejarte a ti como la mala del paseo frente a su círculo y frente a tu hijo".

Para probar su punto, la barranquillera señaló que Juan David Tejada lleva días diciendo públicamente que ella no lo deja ver a su hijo y mostró una grabación de una llamada que tuvo con el hombre en la que ella directamente le pregunta cuándo se lo ha prohibido. "No me lo ha prohibido, me dejaste escrito que yo podría ir a ver el niño cuando sea. Y aquí tengo impreso que yo le escribo a tu prima a las 2:00 de la tarde y me contesta tipo 5:00 o 6:00".



Aída Victoria Merlano habla de la violencia que sufrió por parte de Juan David Tejada

Por otro lado, la influenciadora también señaló que las mujeres no deberían callarse cuando son víctimas de violencia dentro de una relación, pero reveló que ella misma dudó en denunciar a Tejada porque este, según ella, no alcanzó a golpearla.

"Me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia porque yo decía: 'sí, casi me pega, pero no me dio'. Y cuando me siento y me empiezan a hacer la encuesta me quedé en shock. Ahí es cuando hago consciencia de que en todo momento esa persona me violentó ... ¿Tú sabes lo que es que el padre de tu hijo te deje iliquida estando recién parida, pintándote que están construyendo patrimonio por el bien del niño?".

De la misma forma, Merlano respondió a aquellos que la critican por haber "escogido mal" al padre de su hijo. "Yo lo vi ejercer su paternidad con su hija mayor y yo decía: 'súper buen papá'. En el camino le aparecen sus otros dos hijos, de los que supuestamente no le dejaban ejercer su paternidad, hoy en día veo las demandas y figo: 'eso que me contaste no era verdad'".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL