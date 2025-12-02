BOGOSHORTS, la ventana del cine corto en Colombia, se abre del 2 al 9 de diciembre

El Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS, especializado en formatos cortos, llega con una nueva edición entre el 2 y 9 de diciembre. El evento reúne una selección de cortometrajes y otros formatos cinematográficos de varios países. Jaime E. Manríque, el director del festival, habló para Noticias Caracol y dio detalles de esta versión del evento.

BOGOSHORTS es un festival calificador oficial a los Premios Óscar de Estados Unidos y a los Premios Goya de la Academia de Cine de España, es decir, los proyectos que participan del evento en Bogotá tienen posibilidad de ser elegidos en las listas de preselección de los importantes premios estadounidenses y españoles.



"Reúne cada diciembre alrededor de 400 cortometrajes de Colombia y del mundo entero en secciones competitivas, temáticas y retrospectivas; complementadas con actividades de formación (BOGOSHORTS al tablero) e Industria (BFM - BOGOSHORTS Film Market), una maratón de realización de filminutos (IMAGINATÓN), exposiciones artísticas (BOGOSHORTS expone) y actividades gastronómicas (BOGOSHORTS degusta), fiestas, conciertos y otros eventos, que permiten la conexión del público con este valioso formato, así como la dignificación del mismo", se lee en un comunicado del festival bogotano.



Manríque, que ha liderado el festival durante 23 ediciones, explicó que esta versión cierra "la trilogía del individuo, donde tuvimos la edición del cuerpo, la mente y esta vez la del espíritu. De alguna forma es un poco poder construir una reflexión en torno al individuo. De cuáles son esos caminos, no solamente de la creación, sino también del llegar al cine, de encontrarse con él. Así están diseñados nuestros programas, en esa relación del individuo".

El director del festival, quien también es productor, curador y gestor cultural, BOGOSHORTS no es solamente un festival de cine. "Es un festival que piensa en las posibilidades breves de la creación audiovisual. En ese camino creo que lo que está pasando con el corto periodístico es muy importante. Cada vez la transformación de la industria, si la podemos llamar así, de la industria de la información, lleva que las piezas cortas concretas que terminan generando información valiosa terminan teniendo una propuesta visual que se vuelven fundamentales".

Manríque destaca el festival como una ventana para conocer el mundo y para que Colombia se conocido por el mundo. "Yo creo que ver mucho cine lo que le causa a uno es curiosidad. La curiosidad cultural y humana misma de de cómo funciona un grupo que le gusta el cine en Siberia, en Bali, en Indonesia o en Chile. Todos terminamos conectados por la misma pasión. Lo que nos interesa es ese camino. Creo que los que dirigimos festivales o estamos en procesos curatoriales buscamos cómo encontrar lazos y tejidos, para que el cine sea un territorio que viaje a otros lugares. Para que el cine de otros territorios sea conocido por la audiencia del lugar donde yo vivo. Eso es lo que genera que se estrechen tantas relaciones".



El jurado de BOGOSHORTS 2025

Entre el jurado de este año de BOGOSHORTS se encuentran, según Manríque, "una combinación entre expertos internacionales y siempre, ojalá, mínimo un experto nacional, para que siempre dé contexto de lo que es el festival, de lo que pasa en el país. Buscamos un equilibrio de género, todos los jurados están compuestos por hombres y mujeres. Para buscar también que nuestra premiación y la entrega de la Santa Lucía tenga un rango de amplitud suficientemente considerado".

Estos son los miembros del jurado de este año en las diferentes competencias:



Competencia Nacional

Laura Mora — Colombia

Enrico Vannucci — Italia

Lara Izagirre — España

Competencia Internacional

Marcel Jean — Canadá

Carla Vulpiani — Italia

Federico Atehortúa — Colombia

Competencia F3 – Fanático Freak Fantástico

Guadalupe Arensburg — España

Jairo Pinilla — Colombia

Jenny Nava — Colombia

Competencia Conexión

José Gil — Chile-España-Venezuela

Catherine Rodríguez — Colombia

Marcio Miranda — Brasil