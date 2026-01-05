Silvestre Dangond tiene un nuevo negocio importante para todos los colombianos: ¿de qué se trata?

Silvestre Dangond, una de las figuras más influyentes del vallenato colombiano, ha demostrado que su visión estratégica trasciende los escenarios musicales. En medio de la recta final de su gira titulada ‘El último baile’, el artista guajiro ha sorprendido a sus seguidores y al sector económico al revelar una faceta empresarial hasta ahora poco conocida, pero sumamente ambiciosa.

Dangond ha dejado claro que su objetivo es consolidar un portafolio de inversiones diversificado que le permita generar ingresos independientes de su carrera artística.



¿Cuál es el nuevo negocio de Silvestre Dangond?

El emprendimiento más reciente de Silvestre Dangond se sitúa en la industria avícola y lleva por nombre ¡Ajá Huevón!. Esta marca, cuyo nombre resuena con la idiosincrasia y el lenguaje coloquial del Caribe colombiano, se dedica a la producción y distribución de huevos en el departamento del Cesar.

Aunque el anuncio oficial se dio recientemente en una entrevista con el creador de contenido Víctor Sánchez Rincones, conocido como Vicsari, la compañía inició sus operaciones comerciales en marzo de 2025.



La infraestructura de este negocio se encuentra en una granja ubicada en la vía Las Casitas, en Valledupar. En estas instalaciones, la empresa gestiona todo el ciclo productivo, desde la crianza de gallinas ponedoras hasta la comercialización final.



Según información de la marca, las aves reciben una dieta balanceada para asegurar un producto rico en nutrientes. Además, cada unidad pasa por un riguroso proceso de clasificación por tamaño y peso, garantizando estándares de calidad antes de ser transportada en vehículos propios hacia las mesas de los consumidores.

El mismo Silvestre Dangond indicó en una entrevista que están trabajando arduamente para alcanzar una meta de producción de 100.000 huevos diarios. Este negocio no es una casualidad, sino parte de una declaración de vida del cantante, quien ha manifestado que entre los 40 y los 55 años se dedicará de lleno a su faceta como empresario.

¿Qué otros negocios tiene Silvestre Dangond?

Muy pocos saben que otro de los intereses del artista guajiro es la gastronomía, por lo que tiene emprendimientos en este sector. El más reciente fue su exclusivo restaurante 'El Rubí', del cual abrió una sede en Valledupar, la ciudad insignia del vallenato. Aunque con menos detalles públicos, se conoce que el artista también posee inversiones en el sector de la ganadería, otra de las actividades económicas tradicionales de su región de origen.

En esa misma área, pero en el sector de los licores, Silvestre Dangond tiene su propia marca de ron. Junto a Abelardo de la Espriella en septiembre de 2022 lanzaron 'Defensor', un ron con el que el cantante y el abogado incursionaron en el mundo de las bebidas alcohólicas.

Por otro lado, otro de los emprendimientos que le permite a Silvestre Dangond tener ingresos incluso cuando no está sobre los escenarios o lanzando nueva música es un negocio de carros en Miami, Estados Unidos, el cual inauguró en febrero del 2021.

El emprendimiento lleva por nombre ‘Take the Key’ o 'Toma la llave' y consiste en un negocio en el que el artista adquiere automóviles usados para luego repararlos, dejarlos como 'nuevos' para ofrecerlos al público estadounidense; ya sea en venta o renta para los turistas de la zona.

Silvestre también ha capitalizado su experiencia en el entretenimiento creando su propio sello discográfico, Music Dreams, lanzado en julio de 2021. A través de esta plataforma, ha impulsado las carreras de artistas como Mario Fuscaldo, Beto Urieles, LuisRa Solano y Rafa Roncallo, entre otros.

