Blessd confirma que se fue a los golpes con Feid: "Dos hombres dándose puños"

El creador de contenido Westcol, junto con el cantante del género urbano Blessd, confirmaron en una reciente transmisión que existió una pelea con el cantante Feid. Esto en la final disputada entre Colombia y Argentina en Copa América 2024, celebrada en Miami, específicamente en el Hard Rock Stadium.



Durante la charla, Blessd fue consultado sobre el incidente, pues los rumores se han venido alimentando durante casi dos años. Aunque inicialmente se opuso a hablar sobre lo sucedido, "el bendito" terminó por confesar de que se trató la pelea entre los dos cantantes de Medellín: "Si hubo un problema, hubo una pelea (...) Dos hombres dándose puños, no me voy a poner a engañar a la gente", declaró el cantante.

Un detalle importante que fue mencionado en la conversación es que al estar en un palco privado, las ventanas estaban cerradas al momento de la pelea, lo que evito que los hechos circularan en las plataformas digitales.



Pirlo ya había confirmado la pelea de Feid y Blessd

A pesar de la confirmación de Blessd sobre el intercambio de golpes, salió a relucir el testimonio del artista caleño Pirlo, quien ya había hablado de lo sucedido en un directo en redes sociales y posteriormente mencionado en su canción "El ficticio", donde dice que fue el "Ferxxo" quien le propinó una cachetada a Blessd "por irrespetuoso y por tibio".

Pirlo, quien también sostiene una fuerte rivalidad con "El Bendito" por presuntos incumplimientos económicos y la eliminación de temas como el "Ziploc Remix", utilizó estas declaraciones para cuestionar la postura de superioridad de Blessd en la escena.



Por su parte, en una entrevista previa con Alejandro Riaño bajo el personaje de Juanpis González, Blessd ya había dado pistas sobre esta mala relación, afirmando que "no hay energía con el man" y que, a pesar del éxito comercial de Feid, él no dudaría en responder a cualquier provocación.



Actualmente, aunque Feid no ha dado declaraciones respecto a lo sucedido, ambos artistas parecen haber optado por priorizar sus carreras profesionales antes de seguir con las diferencias entre ellos. Blessd concluyó sus declaraciones señalando que, a pesar del altercado, "a todos les está yendo bien y haciendo billete".

