Falleció actor que le dio voz a queridos personajes de 'Star Wars' y 'Las chicas superpoderosas'

La industria del entretenimiento y el mundo del doblaje se encuentran de luto tras la confirmación de la partida de una de sus figuras más respetadas. Tom Kane, el actor cuya voz dio vida a íconos que moldearon la infancia de millones, falleció a los 64 años de edad.

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Su deceso ocurrió el pasado lunes 18 de mayo de 2026 y marca el fin de una era para los fanáticos de franquicias como 'Star Wars' y 'Las Chicas Superpoderosas', franquicias en las que Kane dio vida a algunos de sus personajes más queridos.



¿De qué murió Tom Kane?

Tom Kane murió en un hospital de Kansas City, rodeado de su familia, según confirmó su agencia de representación, Galactic Productions. La causa del fallecimiento se atribuye a complicaciones derivadas de un grave derrame cerebral que sufrió en noviembre de 2020.

Aquel incidente médico afectó severamente el hemisferio izquierdo de su cerebro, dañando irreversiblemente el centro del habla y provocándole una condición conocida como apraxia. El hombre que marcó a tantos con su voz durante cuatro décadas se encontró con dificultades para comunicarse, leer o deletrear.



A pesar de los pronósticos médicos desalentadores, Kane enfrentó su rehabilitación con optimismo, logrando ligeras mejorías en su movilidad. Sin embargo, su condición lo obligó a una jubilación forzosa en septiembre de 2021, alejándolo definitivamente de los estudios de grabación.



Cartoon Network una de las casas de entretenimiento en la que la voz de Kane brilló con varios personajes le rindió homenaje a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida tras conocerse la noticia de su fallecimiento. "Descansa en paz, Profesor. Gracias, Tom Kane, por prestar tu voz al padre de tres niñas perfectas y por llevar La Fuerza a millones de fans. Vivirás para siempre en nuestros recuerdos de la infancia", escribieron.

Rest in peace, Professor ❤️ Thank you, Tom Kane, for lending your voice to the father of three perfect little girls and bringing The Force to millions of fans. You'll live on in our childhood memories forever. pic.twitter.com/g8l5lCfchi — Cartoon Network (@cartoonnetwork) May 18, 2026

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¿Quién fue Tom Kane?

Nacido como Thomas Kane Roberts el 15 de abril de 1962 en Overland Park, Kansas, su interés por el mundo de la locución despertó a una edad muy temprana. Con apenas 15 años, Kane ya se había adentrado profesionalmente en la labor de doblaje en su ciudad natal destacxando desde entonces por su rango vocal versátil que le permitía transformar su tono para dar vida desde sabios maestros galácticos hasta villanos inquietantes.

En el ámbito personal, fue descrito como un esposo y padre devoto. Junto a su esposa, construyó una familia numerosa compuesta por nueve hijos: tres biológicos y seis recibidos a través de procesos de adopción y acogida.

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El legado de Tom Kane es vasto y abarca cine, televisión y videojuegos. Para los entusiastas de la ciencia ficción, su nombre es sinónimo de Star Wars. Kane se convirtió en la voz de una generación al interpretar al Maestro Yoda en 'Star Wars: The Clone Wars' (tanto en la película como en la serie), respetando el trabajo original de Frank Oz pero añadiendo un sello distintivo de sabiduría y mística. Además, prestó su voz al Almirante Yularen, el narrador de la serie de las Guerras Clon y tuvo su última aparición cinematográfica como el 'Almirante Ackbar en Star Wars: Los Últimos Jedi'.

En el mundo de la animación tradicional, su impacto fue igualmente profundo. Fue el responsable de dar vida al Profesor Utonio, el creador de 'Las Chicas Superpoderosas', y simultáneamente interpretó al perturbador villano 'ÉL' (HIM) en la misma serie.

Kane también fue fundamental en una época donde los videojuegos comenzaron a exigir narrativas más complejas y actuaciones de voz con profundidad emocional. Participó en títulos de renombre mundial como la saga Call of Duty (donde es recordado por Takeo Masaki), World of Warcraft, Overwatch, Fortnite y Final Fantasy XII.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co