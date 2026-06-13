Tom Cruise, David Beckham y Sofía Vergara: famosos vistos en apertura del Mundial en EE. UU.

La Copa del Mundo 2026 se inauguró en Estados Unidos el viernes 12 de junio con una ceremonia inaugural al estilo de Hollywood, previo a que la selección de ese país del torneo disputara su primer partido ante Paraguay en Los Ángeles, lo que marcaba la apertura del Grupo D.

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"Bienvenidos a Estados Unidos", anunció una voz en off atronadora mientras un primer plano del famoso letrero de Hollywood aparecía en las pantallas gigantes del SoFi Stadium, rebautizado temporalmente como Estadio de Los Ángeles. Pero además de la emoción de los fanáticos del fútbol por este evento, también hubo conmoción en las gradas, debido a la presencia de muchas estrellas.



¿Qué famosos asistieron al partido EE. UU. vs Paraguay?

La leyenda del fútbol británico David Beckham y su esposa Victoria Beckham, el actor estadounidense Tom Cruise y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron algunas de las estrellas que asistieron el viernes al partido inaugural del Mundial en territorio estadounidense.

La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.



También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como el actor Owen Wilson, la actriz colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates. Halle Berry, Rob Lowe y Paris Hilton también fueron vistos disfrutando desde las tribunas del show previo y luego del partido de ambas selecciones que terminó de manera satisfactoria para los locales con un resultado de cuatro goles a uno.



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En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presenciaron el partido junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.



Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Una banda comenzó a tocar antes de que se le unieran artistas como Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa. Los trajes y la escenografía evocaban el arte callejero de Los Ángeles y las industrias creativas de la ciudad. El actor Jason Sudeikis y la cantante Katy Perry tenían previsto participar poco antes del inicio del encuentro.

Del techo del futurista estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, colgaban enormes letras que formaban la palabra FIFA, en el color dorado preferido por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien no asistió al evento. En su lugar, habló por teléfono con el equipo y le dijo: "Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final. Solo quiero desearles mucha suerte".

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Pero el apoyo sudamericano también se hizo sentir, con decenas de banderas paraguayas visibles entre un mar de rojo, blanco y azul, colores presentes en ambas naciones.

Los otros coanfitriones, México y Canadá, ya disputaron sus primeros partidos, con una ceremonia inaugural independiente en su propio territorio.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica por el Grupo A, mientras que Canadá remontó para empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina en el Grupo B y sumar el primer punto de su historia en una fase final mundialista.

*Con información de EFE y AFP