Ruby Rose, reconocida actriz australiana, acusó a Katy Perry de agresión sexual: su equipo responde

La actriz australiana Ruby Rose asegura que la reconocida cantante y actriz estadounidense Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne hace 20 años, hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidentse, que aseguró que son "mentiras peligrosas e imprudentes".

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Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

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El relato de actriz australiana que acusa a Katy Perry de agresión

Perry "se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como 'Orange is the New Black' o 'Batwoman'.



"Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.



En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

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Rose también señaló que no está interesada en presentar una denuncia y que no necesita que la gente la crea, sino "sacarlo" de su cuerpo.

"Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, pero esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual".



La demanda que Katy Perry perdió contra Katie Perry

A lo largo de más de 15 años, la cantante estadounidense Katy Perry y la diseñadora de modas australiana Katie Perry se han enfrentado en un polémico lío legal por el nombre de sus respectivas marcas, el cual resulta ser el mismo al pronunciarse, pero con una leve diferencia en la escritura.

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Luego de varios giros a lo largo de los años, el más reciente le ha dado una fuerte estocada a la artista pop. La justicia australiana le dio la razón a la diseñadora y la autorizó a seguir vendiendo sus diseños bajo la marca Katie Perry.

La diseñadora australiana Katie Perry, ahora Katie Taylor tras su matrimonio, tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry. La decisión la dio a conocer el miércoles 11 de marzo el Tribunal Supremo de Australia.

La autoridad falló a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de "confusión" entre ambas.

Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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