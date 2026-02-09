Setlist de My Chemical Romance en Colombia: ¿habrá canciones sorpresa?

Luego de 18 años esperando, los fanáticos de My Chemical Romance finalmente cumplirán el sueño de ver a la banda estadounidense en vivo en el país. La agrupación ha estado de gira internacional con su Long Live The Black Parade, un espectáculo que no solo los regresó a los escenarios luego de varios años, sino que también celebra el éxito de uno de sus álbumes más exitosos.

The Black Parade, lanzado en 2006, es un álbum conceptual con el que MCR se popularizó mucho más a nivel mundial. A través de sus canciones, la banda narra la historia de 'El Paciente', un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal que, en los últimos momentos de su vida, reflexiona sobre todo lo vivido.

Sin embargo, en el Long Live The Black Parade la historia que se ha presentado en los escenarios es diferente. My Chemical Romance ha introducido a sus fanáticos, a través de una representación teatral y gráfica, al país de Draag, un mundo irreal y liderado por régimen militar. Además, han agregado nuevos personajes a la historia y se creó hasta un alfabeto llamado keposhka, idioma que se habla en este país ficticio.



A lo largo de la representación, la banda conformada por Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro han introducido a su público a este mundo ficticio, en el que ningún concierto es totalmente igual al anterior, lo que ha motivado a los fanáticos a buscar todas aquellas pistas en pantallas, publicidad y el mismo comportamiento de los artistas para crear teorías y debate sobre el futuro de MyChem y Draag.



Lista de canciones que interpreta My Chemical Romance

El espectáculo de My Chemical Romance está dividido en dos partes. En la primera, la banda y sus demás participantes se meten de lleno en sus personajes dentro del mundo ficticio y los roles que juegan dentro de Draag y su representación. En todo este segmento se interpreta todo el The Black Parade y algunas canciones tienen algunos cambios adaptados a la nueva historia.



Este es el setlist del primer segmento:



The End

Dead!

This Is How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade

I Don’t Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End

Luego de este primer segmento, lo que viene es una segunda parte, un poco más corta, en la que la banda interpreta otros temas que hacen parte de su discografía. Los músicos se alejan del formato del régimen militar y sus trajes y aparecen al escenario nuevamente con su ropa cotidiana.

Es en este momento en el que MCR ha sorprendido a sus fanáticos en Estados Unidos y Latinoamérica con otras canciones famosas de su discografía. Algunas de las infaltables en esta segunda parte son I’m Not Okay (I Promise), Helena, Na Na Na, pero lo cierto es que es una sorpresa en cada show y los artistas no han anticipado cuáles tocarán en Colombia.

Según han indicado desde el escenario, las puertas del Vive Claro para ingreso de los fanáticos a las diferentes localidades se abrirán a las 4:00 de la tarde del martes 10 de febrero. Se estima que The Hives, la banda que acompaña y abre el espectáculo de MCR, esté en el escenario a las 7:00 de la noche y finalmente el inicio del show de MyChem se dará a las 9:00 de la noche.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL