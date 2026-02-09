Carlos Torres, de La Reina del Flow, tuvo problemas con una fan enamorada: "Creía que era mi novia"

Carlos Torres es uno de los actores colombianos más queridos por los televidentes, quienes lo recuerdan por su paso por producciones como Padres e Hijos, La Reina del Flow y Pedro el escamoso 2. En medio de su trabajo en la televisión nacional, el famoso se ha ganado el cariño de sus seguidores.

En una reciente entrevista, el actor reveló que, aunque disfruta del cariño que las personas le expresan por su trabajo, en alguna ocasión se enfrentó a una complicada con una mujer que aseguraba ser su novia y le enviaba mensajes comprometedores. La situación escaló hasta que la fanático se presentó en un evento de Torres y le pidió que se fueran juntos a su casa.



¿Qué le pasó a Carlos Torres con una fan obsesionada?

"Lo que pasó con esa fan es que ella creía que era mi novia", comentó Torres en una entrevista en The Juanpis Live Show cuando el anfitrión le recordó el tema. El protagonista de La Reina del Flow detalló que se enteró de que esta mujer existía en un evento que realizó y para el que convocó a sus seguidores.

Como es común, cuando un famoso tiene preparado algún evento al que pueden asistir sus seguidores, Torres compartió la información de hora y lugar en el que estaría en sus redes sociales. "Cuando llegó al evento la vi como una persona más, cuando se me acercó me dijo: 'Mi amor, vine por ti para que nos regresemos a Cali, te traje esta carta, eres el amor de vida'".



Carlos detalló que la mujer viajó desde Cali para asistir a su evento y cuando le habló inmediatamente notó que había algo mal. "Ella llegó con toda la seguridad, como si yo la conociera, como si tuviera una relación con ella". Por fortuna, el equipo que acompañaba al actor notó la incomodidad del famoso y sacaron algunas excusas para alejarlo de la mujer.



El evento se llevó a cabo con normalidad, mientras la fan de Carlos Torres seguía en el lugar. Al finalizar, una vez más se acercó al actor y le manifestó sus sentimientos, señalando que ya no soportaba tener una relación a distancia con él y quería que ambos vivieran juntos en Cali. "Me dijo: 'Te amo, sé que no hemos podido estar juntos, vine desde Cali para que estemos juntos en Cali, después de tanto tiempo que he esperado este momento'".

El actor colombiano aseguró que fue amable con la mujer todo el tiempo, agradeciéndole por haber viajado para verlo y recibió los regalos que le llevó, una carta y unos chocolates; sin embargo, le aseguró que no sabía de qué le estaba hablando, pues él tenía pareja. "Me persiguió todo el evento, el equipo tuvo que llevarme al carro y ella seguía ahí".

Torres recordó que se quedó pensando en la mujer y por qué estaba tan segura de que era su novia, así que decidió revisar los mensajes de su cuenta de Instagram. "Efectivamente tenía dos meses de mensajes de ella, todos los días me decía: 'Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien'".

El barranquillero detalló que en la conversación, la mujer le escribía todos los días sin falta, contándole detalles de su vida. Además, cuando él hacía cualquier publicación ella aseguraba que tenía mensajes encriptados para ella. "Me terminaba, decía que no podía más con la relación a distancia. A los dos días me perdonaba".

Ante la situación, Carlos Torres decidió bloquear a la mujer y dejar atrás este suceso. Pero esto no impidió que el actor se sintiera un poco incómodo y tuviera más precaución en eventos posteriores, temiendo que alguien fuera capaz de hacerle daño.

