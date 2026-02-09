Ella es María Díaz, la bailarina colombiana que participó en show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

María Díaz es una bogotana de 33 años que, como muchos latinos, convirtió la perseverancia y el sacrificio en un sueño cumplido. Este domingo, su talento la llevó a bailar durante 13 minutos en el Levi’s Stadium, junto a Bad Bunny, como parte del histórico show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más importantes y vistos de la televisión mundial.



María formó parte de un elenco de más de 150 bailarines que representaron la diversidad cultural de América Latina frente a millones de espectadores. “Estoy hablando de más de 150 bailarines que estuvimos en esa cancha representando gente de Chile, de Cuba, de Puerto Rico, Colombia y Venezuela”, relató con orgullo.

La historia de María con la danza comenzó muy temprano. Desde los tres años baila, y siendo aún una niña emprendió junto a su madre un viaje que cambiaría su vida para siempre. Dejaron Colombia para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, un proceso que no estuvo exento de retos. “Yo llegué aquí a California desde los 10 años, tuve que aprender inglés, tuve que acomodarme, acostumbrarme a esta nueva cultura”, recordó.

Su vida en Estados Unidos ha estado marcada por la lucha constante, el esfuerzo diario y una profunda pasión por el arte y el conocimiento. Con disciplina y estudio, María fue construyendo un camino que hoy la llevó a una de las tarimas más importantes del mundo.



Para ella, representar a la comunidad latina en un evento de esta magnitud tiene un significado que va más allá del espectáculo. “Representar para nosotros que estamos fuera de casa no solamente la lucha, los sueños y la resistencia desde aquí, sino también de todos los que luchan y están allá en nuestros países”, afirmó.



¿Cómo llegó María Díaz al escenario del Super Bowl?

Apenas se enteró de las audiciones que buscaban talento latino para el show de medio tiempo, María no dudó en presentarse. Tras superar el exigente proceso de selección, comenzó una intensa preparación junto al resto del elenco. “Fueron más o menos tres o cuatro semanas de ensayos para preparar este gran show”, explicó.

Aunque compartió escenario con figuras de talla mundial como Bad Bunny y Lady Gaga, el contacto directo con ellos fue limitado debido a la exigencia de los ensayos y la precisión que requería la coreografía. “Sin embargo, en lo poco que pudimos compartir con ellos, nos dimos cuenta de lo humanos que son”, comentó.

Este logro se suma a una trayectoria sólida, María también fue asesora del equipo creativo de la película de Disney, Encanto, en el área de danza, aportando su conocimiento cultural y artístico a una producción que celebró las raíces colombianas.

Su formación académica es igual de admirable: “He estado en la universidad muchos años, exactamente 12 años”, tiempo en el que estudió Fisioterapia, Kinesiología y danza, disciplinas que complementan su trabajo corporal y artístico.

Para María, Bad Bunny es un representante digno de Latinoamérica. “Bad Bunny es más que solo un artista, es un movimiento. Bad Bunny nos representa a cada uno de nosotros que estamos luchando por los sueños”, aseguró.

Ese mensaje estuvo presente durante todo el espectáculo y se reforzó cuando el artista puertorriqueño se dirigió al público en medio de su presentación: “Si estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí. Tú tampoco deberías dejar de creer en ti; vales más de lo que piensas”.

El cierre del show fue tan emotivo como contundente, pues con una ola de banderas latinas ondeando entre el público, Bad Bunny se rodeó de un coro de bailarines que entonó fragmentos de Debí Tirar Más Fotos, el álbum que lo consolidó como ícono global.

Entre cantos y vítores, el artista se detuvo para agradecer, mientras en el balón de fútbol americano se leía el mensaje “TOGETHER WE ARE AMERICA”, que traducido al español significa “Todos somos América”, reforzando así el mensaje de unidad, identidad y resistencia con el que cerró su histórico show de medio tiempo.

