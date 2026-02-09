My Chemical Romance en Colombia: horarios, movilidad y todo lo que debe saber

Finalmente llegó el día más esperado para los fanáticos de My Chemical Romance en Colombia. La banda estadounidense pisará por primera vez tierras colombianas y se presentará ante su público el martes 10 de febrero con un espectáculo teatral, musical y explícito que sus seguidores llevan esperando años.

Luego de un cambio en la fecha del concierto, que anteriormente iba a ser el 22 de enero abriendo la gira de la banda en Latinoamérica, finalmente Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro se subirán al escenario del Vive Claro para dar su espectáculo del Long Live The Black Parade.



Horarios y movilidad para el concierto de My Chemical Romance en Bogotá

Según han indicado desde el escenario, las puertas del Vive Claro para ingreso de los fanáticos a las diferentes localidades se abrirán a las 4:00 de la tarde del martes 10 de febrero. Se estima que The Hives, la banda que acompaña y abre el espectáculo de MCR, esté en el escenario a las 7:00 de la noche y finalmente el inicio del show de MyChem se dará a las 9:30 de la noche.

Tanto para la llegada como para la salida del escenario, TransMilenio ha anunciado cambios y ofertas amplias en servicios zonales y troncales para quienes deseen hacer uso del transporte público. Han detallado que hay 16 servicios troncales en las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN - British Council, en la troncal avenida El Dorado, las más cercanas al escenario.



Entre tanto, TransMiZonal cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63, donde hay accesos a las diferentes puertas al escenario. Los asistentes encontrarán en sus entradas en Quentro el número de puerta por el que deben ingresar.



Para la salida, luego del concierto de My Chemical Romance, TransMilenio habilitará una operación especial para la evacuación a través de rutas troncales desde las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN - British Council, y hasta los portales Sur, Norte, Calle 80, El Dorado, Usme, Suba, Américas y 20 de Julio.



¿Qué debe saber sobre el concierto de My Chemical Romance?

My Chemical Romance regresó a los escenarios para festejar los 20 años de uno de sus álbumes más icónicos: The Black Parade. Luego de varios años de haber presentado este disco en conciertos en vivo, la agrupación vuelve a los escenarios, pero con un espectáculo totalmente diferente.

La banda que nació luego de que Gerard Way presenciara el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, está dando un espectáculo revolucionario y teatral en el que ha transportado a su público a un mundo ficticio llamado Draag, el cual está bajo un régimen militar que obliga a la banda a interpretar sus canciones y unir al público a su mensaje.

Sin embargo, el show ha causado revuelo desde el año pasado en Estados Unidos, donde los músicos vestidos de militares trasmitían este mensaje en keposhka, el alfabeto creado para este mundo ficticio, y realizaban ejecuciones frente a los asistentes. En Latinoamérica la situación ha cambiado un poco, pues ahora sus personajes cambiaron el escenario por lo que parece un manicomio.

My Chemical Romance tiene a sus fanáticos a nivel mundial creando teorías, interpretando códigos en keposhka e interpretando cada pequeña señal de lo que pasa en los escenarios, pues cada concierto tiene detalles diferentes, para entender la historia y saber si la banda está dejando pistas sobre lo que pasará a futuro con ellos. Se espera que en Bogotá den nuevos detalles sobre lo que está pasando con la agrupación y sus integrantes.

