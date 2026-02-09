Los artistas que se bajaron del FEP 2026: cuáles serán sus reemplazos

Empiezan a calentarse los motores para la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic, uno de los festivales de música en vivo más importantes del país. En esta ocasión, el evento musical no se ha salvado de los anuncios inesperados y las cancelaciones, por lo que el cartel que se anunció hace algunos meses ha tenido algunos cambios importantes en los artistas que se presentarán en los escenarios los próximos 20, 21 y 22 de marzo.

Desde la organización del evento, como es costumbre, cuando se anuncia el cartel de artistas se suelen dejar algunas X en el mismo para dejar como sorpresa algunos de los shows. Varios de esos ya se han revelado a lo largo de los meses, como fue el caso del show musical de 31 Minutos. Sin embargo, también se han dado noticias inesperadas con artistas que decidieron bajarse del festival por diferentes motivos y que serán reemplazados por otros famosos.



¿Qué artistas ya no harán parte del FEP 2026?

Uno de los primeros artistas en anunciar su retiro del festival fue uno de los headliners, el mexicano de 26 años Peso Pluma. A través de un comunicado, los organizadores del Festival Estéreo Picnic señalaron que la sensación mundial que se presentaría en el segundo día del evento ya no lo haría porque "adquirió nuevos compromisos". Específicamente, el cantante anunció una gira de conciertos por Estados Unidos cuyas fechas se cruzan con el evento en Bogotá.

Recientemente, fue la artista española Aitana la que anunció que ya no haría parte de las presentaciones del Festival Estéreo Picnic en este 2026. La cantante no solo se bajó del evento musical en Bogotá, sino también de los festivales que comparten cartel con este y que ocurren por las mismas fechas en Chile, Argentina y Brasil.



El anuncio de Aitana no llegó solo, la misma cantante confirmó que "ha sido una decisión difícil, pero necesitaba tomarla para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis". Efectivamente, la española anunció su propia gira de conciertos por Latinoamérica, con su llegada a Bogotá en el mes de octubre.



Otros de los artistas que fueron anunciados en el cartel inicial del FEP 2026 fueron D4vd, Lola Young y The Dare, pero por diferentes situaciones, estos artistas ya no harán parte del evento musical.



Los nuevos anuncios del Festival Estéreo Picnic

Uno de los primeros cambios que llegó al FEP este año fue Swedish House Mafia, la agrupación de música electrónica que en el cartel reemplaza a Peso Pluma en el segundo día del evento. También se confirmó la llegada de TRAVIS, la banda británica de rock alternativo para el cierre del festival.

Santos Bravos, la primera boy band de HYBE para Latam, conformada por los jóvenes Alejandro (Perú), Drew (EE.UU./México), Gabi (Puerto Rico), Kauê (Brasil) y Kenneth (México), también es una de las grandes sorpresas para el Festival Estéreo Picnic. La agrupación estará el primer día del evento, compartiendo con Katseye, también una agrupación femenina de HYBE, consolidando el fenómeno de estos grupos a nivel internacional.

Otros de los nuevos anuncios han sido el estadounidense Tom Morello, el australiano Ruel, el cantante y productor británico Blood Orange y el español Rusowsky.

