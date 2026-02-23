Viuda de Omar Geles denuncia estafas en nombre del artista, a casi dos años de su muerte

Dos años después del fallecimiento del cantautor vallenato Omar Geles, su viuda, Maren García, denunció públicamente que delincuentes continúan utilizando el nombre y la imagen del artista para cometer estafas digitales. La advertencia la hizo en entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, donde explicó cómo operan estas redes y el impacto emocional y legal que la situación ha generado en su familia.



Según relató, los casos se han repetido durante meses y han evolucionado con el tiempo. Inicialmente, comentó que no dimensionó el alcance de las denuncias que le llegaban de seguidores y conocidos; sin embargo, el aumento de reportes la llevó a tomar acciones. “Ya han ido muy lejos, usaron páginas y me pidieron ayuda... dijimos vamos a colocarle fin a esto porque no está bien lo que están haciendo. Nosotros tenemos muy protegido todo lo que tenga que ver con Omar”.

La viuda del músico explicó que, con el paso del tiempo, los estafadores perfeccionaron sus estrategias digitales. De acuerdo con su testimonio, han creado páginas web y perfiles falsos en redes sociales que simulan pertenecer a la familia o a supuestos proyectos oficiales del artista.

En estos espacios, difunden información engañosa sobre herencias millonarias o beneficios económicos inexistentes, lo que induce a las personas a hacer clic en enlaces fraudulentos. “Ya era muy vergonzoso porque ya estaban usando sus redes. De hecho creo que no sé si clonaron, no sé si fue así y por ese medio empezaron a difundir la información de que Omar dejó no sé cuánto dinero... o sea una un mundo de mentira y que mucha gente lo creía y lo que hacía era meterse al link y caían en la trampa de esa gente".



El modus operandi de las estafas

A partir de su relato, el mecanismo de engaño sigue un patrón claro. Primero, los delincuentes crean perfiles falsos o clonan cuentas en redes sociales con el nombre del cantante o de su viuda. Luego publican mensajes llamativos sobre supuestos fondos, donaciones o herencias relacionadas con el artista.



Estos contenidos incluyen enlaces que redirigen a páginas externas diseñadas para captar datos personales y financieros. Finalmente, cuando los usuarios ingresan su información o realizan consignaciones, los estafadores concretan el fraude y desaparecen.



García insistió en que estas páginas y solicitudes no tienen ninguna relación con ella ni con sus hijos y reiteró que jamás pediría dinero por mensajes privados o campañas virtuales. “ Todos los días me escriben Mare y me escribieron a pedirme plata en tu nombre y la verdad qué triste y qué tristeza que la gente llegue hasta ese punto porque no entiendo por qué hacen tanto daño".

El impacto del engaño no solo es económico para las víctimas, sino también emocional para la familia del fallecido artista. La viuda expresó su desconcierto ante el uso indebido de un nombre que, según dijo, fue querido por el público. “De verdad es increíble el tipo de maldad que existe en el mundo y ojalá que esto alguna vez no no llegase a pasar más”.

Frente a esta situación, García confirmó que inició acciones legales con el acompañamiento de abogados para que las autoridades investiguen la creación de perfiles y páginas fraudulentas. El objetivo, explicó, es frenar la circulación de estos contenidos engañosos y evitar que más seguidores entreguen información sensible o realicen transferencias bajo falsas promesas. Mientras avanza el proceso judicial, mantiene un llamado constante a verificar cualquier mensaje que use el nombre de su esposo y a desconfiar de solicitudes económicas que circulen en internet.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co