Novia de Eric Dane, de Grey's Anatomy, le rindió emotivo homenaje en redes sociales

La muerte del actor Eric Dane a los 53 años, luego de un año de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entristeció al mundo del entretenimiento. El hombre que es recordado por los seguidores de Grey's Anatomy luchó contra la enfermedad neurodegenerativa hasta el último momento y, según se supo, en los últimos meses su cuerpo estaba bastante afectado.

Tras unos días de su partida, Janell Shirtcliff, la novia del actor, decidió aparecer en sus redes sociales con un especial homenaje a Dane. Sin ninguna palabra, la mujer utilizó sus historias de Instagram para recordar al hombre con el que compartió su vida durante los últimos años y lo hizo a través de fotos y videos que nunca habían visto la luz.



Los recuerdos de Eric Dane

Shirtcliff sorprendió a los millones de seguidores de Eric Dane con fotos inéditas de su vida juntos. Cabe recordar que a lo largo de sus años de relación, ambos fueron bastante reservados con lo que tenía que ver con su amor. Es por eso que las fotos y videos publicados por la mujer toman especial relevancia.

Las imágenes compartidas por la fotógrafa muestran a un Eric Dane feliz y despreocupado. Se estima que son recuerdos de viajes, vacaciones y citas que tuvieron a lo largo de los años, antes de que el actor recibiera el diagnóstico con ELA. Algunos de los registros muestran al hombre tatúandose, riéndose y posando junto a ella en diversos lugares en los que estaban abrazados, besándose o simplemente compartiendo.



Esposa de Eric Dane también lo recordó

Además de Janell Shirtcliff, una de las primeras en reaccionar y lamentar públicamente la muerte de Eric Dane fue su esposa, Rebecca Gayheart. Cabe resaltar que, hace años los esposos decidieron separarse; sin embargo, legalmente nunca llevaron a cabo su divorcio a pesar de que ambos siguieron con sus vidas con diferentes personas.



A través de sus historias de Instagram, la también actriz compartió una foto en la que se ven varios cuadros con fotos de Eric Dane y las hijas que tuvieron juntos, con velas encendidas y escribió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que, tras conocer la noticia, se han comunicado con ella y sus hijas para acompañarlas tras la pérdida de Dane. "De verdad nos están sosteniendo durante este momento tan difícil”, aseguró.



Rebecca y Eric se casaron en 2004 y, oficialmente, ella pidió el divorcio en 2018, pero este proceso legal no avanzó y el año pasado, poco antes de que el actor hiciera público su diagnostico, ella desestimó la demanda. Por este motivo legalmente Dane seguía casado con la madre de sus hijas. Lo que se sabe es que a pesar de su separación, tenían una gran relación.

La actriz en el podcast Broad Ideas detalló que se trataba de una decisión que ambos tomaron con la intención de hacer lo mejor por sus hijas. "Como saben, mi familia y yo hemos llegado a una nueva normalidad. Y nos ha costado un poco acostumbrarnos. No les voy a mentir, no ha sido fácil. Pero creo que lo emocionante es lo que nos viene ahora. Eric y yo somos amigos y estamos haciendo todo lo posible por criar a nuestros hijos y mantener una familia, aunque no estemos casados".

