Críticas a Yeferson Cossio por la llegada de su nueva mascota a su casa: un avestruz

Yeferson Cossio, el famoso creador de contenido colombiano, vuelve a ser noticia nacional. En esta ocasión, el influencer enfrenta una nueva polémica, luego de que a algunos usuarios de las redes sociales les pareciera incorrecto que el paisa adquiriera un nuevo avestruz y lo mostrara emocionado a sus seguidores.

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Aunque Cossio ha sido un creador de contenido polémico en el país, algo por lo que también se ha hecho reconocido es por su amor por los animales y sus obras sociales para aquellos que habitan en las calles de diferentes ciudades del país. El joven ha liderado campañas de esterilización para caninos en diferentes territorios y dona alimentos a diferentes fundaciones.

Sin embargo, para muchos internautas el amor por los animales no se puede traducir en poseer especies exóticas como mascotas. Es por eso que el reciente video publicado por el influencer presumiendo la llegada de su nuevo avestruz está causando un debate en las plataformas digitales.



¿Por qué Yeferson Cossio tiene un avestruz?

Cossio tiene en su casa en Guatapé, Antioquia, un gran terreno en el que vive junto a su familia y varios perros. También tiene espacio para otro tipo de mascotas como serpientes, arañas y avestruces.



Cabe resaltar que el influencer posee avestruces desde hace varios años, pues ha detallado que son su ave favorita. De hecho, para 2024 el paisa sorprendió a sus seguidores al mostrarse bastante afectado porque tuvo que sacrificar a una de las aves que había adquirido, luego de que esta sufriera una caída mientras era trasladada a su vivienda y le causara un fuerte dolor que le impediría llevar una vida plena.



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Ahora, dos años más tarde, Yeferson Cossio utilizó sus historias de Instagram para celebrar la llegada de un nuevo avestruz a su propiedad. "Ya llegó. ¿Qué nombre le ponemos al parcero? Es macho, es un adolescente, obviamente", expresó el influencer en el video mientras le daba la bienvenida a su nueva mascota.

El video ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, donde muchos usuarios consideran que el famoso no debería tener este tipo de mascotas exóticas. "La cultura traqueta"; "Quiere ser Pablo Escobar con su zoo"; "Los animales salvajes y/o exóticos NO SON MASCOTAS"; "Unos traen hipopótamos, otros traen avestruces y así esa cultura narco, de no saber ni en que gastar el dinero", se lee en algunas reacciones.



¿Se puede tener avestruces como mascota en Colombia?

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, los avestruces son originarios de África y se les cataloga como especies exóticas domésticas y no fauna silvestre nativa. Sin embargo, cualquier persona no puede tener una, ya que es necesario un permiso por parte de la autoridad ambiental regional (como la CVC) y sanitaria (ICA).

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Se debe tener en cuenta que la cría y tenencia de avestruces requiere licencias para manejo de especies exóticas y, para su comercialización, deben cumplir requisitos sanitarios. Los ejemplares deben provenir de zoocriaderos legalmente constituidos y la movilización de avestruces requiere autorizaciones del ICA.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co