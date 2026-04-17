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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se encuentra hospitalizado: "Me estoy recuperando"

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se encuentra hospitalizado: "Me estoy recuperando"

El artista confirmó que continúa en recuperación y agradeció el apoyo de sus seguidores, luego de verse obligado a posponer un evento especial programado en el Reino Unido.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Zayn Malik, exintegrante de One Direction, es hospitalizado por una misteriosa enfermedad: "Me estoy recuperando"
Zayn Malik es hospitalizado por una enfermedad inesperada y aplaza evento con sus fans. -
Redes sociales

El cantante británico Zayn Malik, de 33 años, generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen desde un hospital en la que informó que aún se encuentra en proceso de recuperación tras padecer una misteriosa enfermedad.

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A través de sus redes sociales, el exintegrante de One Direction explicó que los últimos días han sido complicados y que continúa recibiendo atención médica. Aunque no entregó detalles sobre el diagnóstico ni la gravedad de su estado de salud, su publicación dejó ver que permanece bajo observación y tratamiento.

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"Gracias a todos por el amor y el apoyo que me han brindado. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando", escribió el artista en redes sociales en un mensaje dirigido a sus seguidores. También expresó su agradecimiento al personal médico que ha estado a cargo de su atención, incluyendo médicos, enfermeras y otros profesionales del hospital.

Noticia en desarrollo.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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