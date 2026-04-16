Actor que le dio vida a Alfalfa en 'Los pequeños traviesos' fue arrestado: esto se sabe

El actor Brandon 'Bug' Hall, recordado por su rol de Alfalfa Switzer en la famosa película de 'Los pequeños traviesos' de 1994, ahora es noticia por sus problemas legales. Según medios estadounidenses, el hombre que actualmente tiene 41 años fue detenido recientemente por incumplir a una medida judicial.

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Según TMZ el actor fue detenido el pasado 13 de abril en Ohio, Estados Unidos, luego de que fuera acusado de no presentarse a una audiencia judicial programada en diciembre de 2024.



¿Qué se sabe sobre el actor?

Lo que se ha señalado es que en octubre de 2024, Brandon recibió una infracción de tránsito por no contar con un seguro de responsabilidad civil. Derivado de esta sanción, al hombre se le programó una audiencia judicial para el 31 de diciembre de ese año, a la cual nunca se presentó y por eso ahora fue detenido.

Por ahora, no se han conocido pronunciamientos de parte del actor o de su círculo ni si permanece privado de su libertad. Sin embargo, este episodio puso nuevamente a Brandon en los titulares de la prensa, luego de años alejado de las cámaras y el ojo público. Lo que se sabe es que permanece bajo custodia por el cargo de incomparecencia, en el marco de los procedimientos establecidos para este tipo de faltas.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que el protagonista de 'Los pequeños traviesos' tiene problemas con la justicia. La última vez que se supo algo sobre el exactor infantil fue en 2020, precisamente porque fue arrestado en un hotel en Texas tras un reporte relacionado con consumo de sustancias. Tras salir de prisión, Hall habló públicamente un poco sobre su infancia y los abusos sexuales que vivió.



Después de esto, aunque no se tuvo más conocimiento sobre el actor en pantallas por su retiro, sí se hizo popular en redes sociales porque ha estado envuelto en polémicas por declaraciones controversiales.

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Una de sus revelaciones más recientes fue que decidió alejarse de Hollywood tras una conversión espiritual. El actor sorprendió al mundo contando que decidió hacer un “voto de pobreza” y ahora vive en Arkansas junto a su esposa e hijos en condiciones autosuficientes, trabajando solo cuando es necesario.

Sobre ese estilo de vida, el exactor señaló en un video de YouTube que "significa que no trabajo por dinero. Todo lo que he hecho por los demás en el último año ha sido una donación de mi tiempo y mis habilidades. Vivo de la caridad de otros. A veces ayudo a gente y donan, a veces no. No saber el dinero que voy a tener significa que aprendo a confiar en Dios".

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Además de 'Los pequeños traviesos', Brandon 'Bug' Hall también alcanzó a participar en otras producciones durante su infancia como 'Somos los peores' (1995) y 'La familia Stupid' (1996), también en su adultez como ‘CSI’, ‘Criminal Minds’ y ‘Castle’, pero con el paso de los años y sus cambios espirituales decidió dejar atrás su vida actoral.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL