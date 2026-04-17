Timo anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá: fecha y precios de las entradas

Timo, la banda colombiana que el pasado 20 de marzo debutó en el Festival Estéreo Picnic, ahora sorprende a su público anunciando su primer Movistar Arena. La agrupación llevará al escenario bogotano los temas de su más reciente álbum 'Canto pa' no llorar'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hace 6 años nació esta banda en un salón de clase de la universidad, nuestra primera canción literalmente fue una tarea y jamás en la vida se nos cruzó por la cabeza hoy estar anunciando un Movistar Arena en nuestra ciudad. Gracias a todos por darle vida a las canciones que hacemos, gracias por mostrarle nuestra música a algún amigo, gracias por estar ahí y por acompañarnos en este camino", escribieron los artistas en su anuncio en redes.



¿Cuándo será el concierto de Timo en el Movistar Arena?

El evento está programado para el próximo 5 de diciembre de 2026. Ya los artistas Andy, Alejo y Pepa habían anticipado a sus seguidores este importante logro en su carrera en el escenario del FEP cuando, en medio de la interpretación de su canción 'Luz', un mensaje apareció frente a miles de asistentes: “Bogotá, en diciembre, nos vemos, Movistar Arena”.

Ahora finalmente la agrupación confirmó la fecha de este encuentro con el público de la ciudad que los ha visto crecer como artistas.



Precios de las entradas para ver a Timo

La venta de boletería para Timo en el Movistar Arena se llevará a cabo en la página oficial de TuBoleta con distribución en platea y el segundo piso del recinto. Las entradas empezarán a venderse para clientes Movistar Total desde el domingo 19 de abril a las 10:00 a. m. hasta el martes 21 de abril a las 9:59 a. m.



Por otro lado, los fans registrados también podrán acceder antes a las entradas el lunes 20 de abril a las 10:00 a. m. hasta el martes 21 de abril a las 9:59 a. m.. Mientras que el martes 21 de abril a las 10:00 a. m. se llevará a cabo la venta general hasta agotar existencias.



Paquete VIP - Palabras LaLaLa: $680.550

Paquete VIP - Vino Rosé: $462.300

Tribuna Fan Sur: $447.000

Piso 2 (202 - 204 & 216 - 218): $299.000

Piso 2 (207 - 213): $282.000

Piso 2 (202 - 206 & 214 - 215): $258.000

Platea: $235.000

Los paquetes VIP tienen estos beneficios, según la página de TuBoleta:

Paquete VIP - Palabras LaLaLa



1 ticket para la localidad Tribuna Fan Sur

Acceso a prueba de sonido

Entrada anticipada al venue

Kit de merch VIP exclusivo

Acceso anticipado a compra de merch

Check-in exclusivo

Anfitrión VIP en el lugar

Paquete VIP - Vino Rosé



1 ticket para la localidad Platea

Entrada anticipada al venue

Kit de merch VIP exclusivo

Acceso anticipado a compra de merch

Check-in exclusivo

Anfitrión VIP en el lugar"

Este importante logro para su historia musical como banda, llega en paralelo al lanzamiento de su más reciente álbum, 'Canto Pa' No Llorar', un trabajo que consolida la identidad sonora de la banda al transformar la nostalgia en energía luminosa. Un viaje sonoro con raíces latinas y espíritu 'dosmilero', el cual rinde homenaje a la era dorada del pop latino de los 2000.



Los artistas han anunciado que próximamente también darán a conocer otras fechas en otras ciudades en Colombia y otros países como parte de lo que será su 'Canto Pa' No Llorar Tour'.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co