Actriz de 'American Pie' decidió abrir su página de contenido para adultos y alejarse de Hollywood

Shannon Elizabeth, actriz recordada por su participación en las famosas películas de 'American Pie', sorprendió al mundo al anunciar su más reciente decisión sobre su carrera. La mujer de 52 años se convirtió en uno de los rostros y cuerpos más deseados de la cultura popular interpretando a Nadia, la estudiante de intercambio en estas cintas; ahora quiere volver a hacer uso de este fenómeno.

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Tras su presentación en el mundo del cine con este personaje, que fue el interés amoroso de Jim (Jason Biggs) y que dejó en la memoria de una generación la escena de una cámara web que transmite accidentalmente un momento en el que el protagonista intenta seducirla, Shannon fue un 'sex symbol' a finales de los 90. Ahora quiere volver a sacarle provecho a esto a través de OnlyFans.



¿Por qué Shannon Elizabeth decidió abrir OnlyFans?

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Shannon Elizaveth recordó el impacto que tuvo su personaje en 'American Pie' en su vida personal y profesional. En primera medida, la actriz de 52 años resaltó que aunque su personaje era seductor y audaz, estas no eran características que la definieran a ella en la vida real.

"Para mí, era un papel, era interpretar un personaje. Incluso en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, nunca. Siempre estoy tapada en mi casa. Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como esa fue mi forma de salir del closet, todo el mundo asumió que yo era esa chica", recordó. A pesar de esto, aclaró que no recuerda su paso por estas cintas como algo negativo: "Todo lo que he hecho en mi vida es gracias a American Pie".



Después de su paso por 'American Pie' y lo que este trabajo implicó en su vida, Shannon Elizabeth llegó a trabajar en series como 'That ’70s Show' o 'Cuts y Melissa & Joey'. Sin embargo, el impacto seductor de su personaje Nadia la seguía impactando. En 2008 sorprendió con una nueva faceta participando en 'Dancing with the Stars', lo que le permitió alejarse de personajes sexualizados y de Hollywood.



Ahora, Shannon Elizabeth nuevamente echa mano a la seducción que marcó el inicio de su carrera, pero esta vez bajo sus propios límites. Detalló que tomó la decisión de abrir su cuenta de Onlyfans para mostrar su propia sensualidad y no la de un personaje construido por otros.

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"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans", aseguró y agregó que "elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro".

En su perfil de OnlyFans, que ya cuenta con 18 publicaciones, la actriz describe que "aquí descubrirás mi lado que no aparece en las películas: más juguetón, espontáneo y completamente improvisado".

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Además de su vida actoral, en los últimos años Shannon también se ha hecho reconocida por su trabajo de activismo ambiental. La famosa creó su fundación Shannon Elizabeth Foundation dedicada a la conservación de animales con acciones especialmente en África.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL