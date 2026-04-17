"El Agente Secreto", el galardonado relato de suspenso, acción y memoria que llega a plataformas

"El Agente Secreto", película brasileña del director Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, fue una de las protagonistas de la temporada de premios de cine. La cinta fue la más ganadora en el Festival de Cannes de 2025, obtuvo dos premios Globos de Oro y fue nominada en cuatro categorías de los Premios Óscar.



La historia de la película inicia a mediados del año 1977, en la que Moura interpreta a un profesor universitario que viaja desde São Paulo hasta la ciudad costera de Recife, durante la semana del carnaval, buscando reunirse con su hijo. En ese viaje, bajo la sombra de la dictadura militar que vivió Brasil durante más de dos décadas, el personaje de Moura descubre que es el objetivo de unos sicarios que buscan acabar con su vida. Durante la película, la audiencia se transporta entre un tiempo presente y los hechos de la década de los 70.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Kleber Mendonça Filho, un cinéfilo acérrimo y crítico de cine, formado como periodista, emplea el lenguaje del cine de suspenso, con préstamos de otros grandes géneros cinematográficos como la acción, el misterio y el terror, para contarnos una historia sobre la memoria. El cineasta decidió enmarcar su película en 1977 porque, según él, es el primer año que pudo recordar por varias razones. “Fue una época en la que fui al cine de una forma aplicada, intensa, por razones que solo averigüé años años después. Las películas de ese momento me ayudaron a establecer un recuerdo de 1977 (...) Recuerdo los aromas de 1977, recuerdo la textura de la época, cómo se sentía Brasil”, explicó el director en una entrevista.



La memoria, los archivos y la historia en "El Agente Secreto"

Sobre el orden cronológico de la película, Mendonça menciona que el recurso del flashforward “es casi como despertar de un sueño”. “Quería capturar esa sensación del trabajo con archivos, del tocarlos físicamente. Hace 10 o 12 años tuve la suerte de estar en la Universidad de Indiana y pasar un par de mañanas revisando las cajas de Orson Welles”, contó el director.

El cineasta menciona una influencia profunda de su madre para esta película y su documental “Retratos Fantasmas” (2023), en el que explora la historia de su ciudad natal, Recife. “Mi madre, Joselice (Jucá), era historiadora y parte de su trabajo consistía en el registro de la historia oral. La recuerdo trabajando con una grabadora de cinta, Panasonic. Aún tengo muchas de las cintas que grabó a fines de los años 70 y muchas han sido digitalizadas en la fundación donde ella trabajaba”, relató.



Sobre los historiadores, Mendonça Filho dice que su trabajo puede ser muy poderoso, en especial en países como Brasil, “un lugar donde muchísima gente ha sido olvidada. Esto tiene que ver con temas de clase social, con temas políticos”. En “El Agente Secreto”, una joven historiadora escucha las cintas en las que el personaje de Moura y otros personajes relatan los acontecimientos que la audiencia va viendo.



El director se remonta al momento en que estaba haciendo “Retratos Fantasmas”, cuando pasó “mucho tiempo excavando en los archivos públicos de Recife y viendo con mucha atención periódicos viejos. Era interesante ver cómo ha cambiado el lenguaje, ver los anuncios clasificados y los anuncios de películas de esa época, las narrativas sobre el crimen y las narrativas sobre la política, porque cada pieza era editada cuidadosamente para no molestar a los militares”.



El director reveló que mientras editaba el documental “Retratos fantasmas” fue cuando encontró la clave para completar el guion de “El Agente Secreto”. “Mientras más trabajaba en una película, más encontraba acerca de la otra”, aseguró el cineasta. La película brasileña, que tuvo un paso por importantes festivales de cine alrededor del mundo, se estrenó en salas de cine de Colombia el pasado mes de febrero y está disponible desde este viernes 17 de abril en la plataforma MUBI.

Publicidad