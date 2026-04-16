¿Cuánto habría cobrado Karol G por su presentación en Coachella?

La industria del entretenimiento global ha sido testigo de un hito sin precedentes en el Empire Polo Club de Indio, California. Karol G no solo se presentó en Coachella 2026; se adueñó de él, convirtiéndose en la primera mujer latina en encabezar el cartel del festival en sus 27 años de historia. Este logro no fue solo simbólico, sino que vino acompañado de una de las remuneraciones más altas registradas para un artista hispano en el evento.



¿Cuánto cobró la 'Bichota'?

Según fuentes del sector y estimaciones basadas en los pagos a 'headliners' de ediciones actuales, Karol G habría recibido entre 4 y 8 millones de dólares por su participación en el festival. Esta suma, que al cambio actual representa entre 14.000 y 36.000 millones de pesos colombianos, cubre sus presentaciones de ambos fines de semana del evento.

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Aunque la cifra es monumental, se sitúa en un rango competitivo dentro de la élite de Coachella. Por ejemplo, en esta misma edición, se reportó que Justin Bieber percibió cerca de 10 millones de dólares, mientras que artistas como Sabrina Carpenter habrían recibido unos 5 millones de dólares. Históricamente, figuras como Beyoncé y Ariana Grande han alcanzado pagos de entre 8 y 12 millones de dólares, lo que posiciona a la intérprete de Medellín en el grupo más selecto y mejor remunerado de la industria musical actual.



Así fue el show de Karol G en Coachella

La presentación, que inició con un retraso de 30 minutos por aparentes problemas técnicos, comenzó con una narrativa visual sobre una mujer desafiada a encontrar su lugar de pertenencia. Al aparecer en el escenario, ambientado como cavernas de piedra, Karol G desató la euforia con 'Latina Foreva', el éxito de su álbum 'Tropicoqueta' lanzado el año anterior.

El despliegue musical fue una clase maestra de fusión de géneros. La 'Bichota' no se limitó al reguetón; su repertorio integró salsa (con una versión de 'Tusa'), bachata, pop, funk brasileño y hasta mariachi mexicano. Uno de los momentos más nostálgicos fue la aparición del veterano Wisin, con quien interpretó un popurrí de clásicos como 'Noche de entierro', 'Rakata' y 'Pam Pam', transportando al público a las raíces del género urbano.



Además de sus grandes éxitos como 'TQG', 'Gatúbela' y 'Provenza', la artista sorprendió al debutar una balada inédita titulada 'Después de ti', interpretada junto a Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex. Para muchos seguidores, esta canción marcó un cierre simbólico a su relación con el también cantante Feid.



El vestuario de la colombiana también comunicó un mensaje potente. Luciendo un atuendo 'hot tropic' con boleros que portaban los colores de la bandera de Colombia, Karol G aprovechó el escenario para dirigirse a la comunidad migrante en Estados Unidos. “Esto es para mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos de pie por ellos. Yo estoy de pie por mi comunidad latina”, expresó visiblemente emocionada.

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La artista instó a sus seguidores a no tener miedo y a levantar sus banderas con orgullo, enfatizando que su éxito es un reconocimiento a todos los artistas latinos que le abrieron camino. Con esta presentación, Karol G no solo consolida su posición como una de las artistas más rentables del planeta, sino como una figura central de la identidad latina en el mundo, capaz de movilizar masas, generar cifras millonarias y, sobre todo, portar con orgullo el nombre de su país en los escenarios más exigentes de la música global.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

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