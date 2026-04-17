Shakira y Beéle lanzan video oficial de 'Algo tú' y anuncian nuevo trabajo juntos

Shakira y Beéle presentaron oficialmente el videoclip de 'Algo tú', su nueva colaboración. Este estreno, que tuvo lugar el 16 de abril de 2026, no solo celebra la química musical entre ambos artistas, sino que rinde un vibrante homenaje a Barranquilla, la ciudad natal que ambos comparten.

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El tema, lanzado el pasado 4 de marzo, emocionó a los seguidores de ambos artistas colombianos y se sumó a la participación que tuvo el barranquillero en la celebración de los 20 años de 'Hips Don't Lie', en la que Beéle cantó junto a Shakira y Beéle una reinterpretació del icónico tema.



Los detalles del nuevo video de Shakira con Beéle

El video, dirigido por la propia Shakira junto a su colaborador de cabecera Jaume De Laiguana, captura a los artistas en una sincronía perfecta mientras recorren las calles barranquilleras. La producción destaca escenarios emblemáticos que simbolizan la transformación urbana de la ciudad en las últimas dos décadas, tales como el Gran Malecón, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones Puerta de Oro.

Uno de los puntos focales es el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un lugar cargado de historia y cultura ligado directamente al mundialmente famoso Carnaval de Barranquilla. Para añadir una capa extra de autenticidad y color regional, el video integra a históricas comparsas del Carnaval, incluyendo al Rumbón Normalista, Son Kalimba y el legendario grupo El Congo Grande de Barranquilla.



El video, 24 horas después de su estreno, está cerca de alcanzar el millón de visualizaciones con miles de comentarios de fanáticos colombianos que celebran la unión de estas dos voces nacionales que revolucionan la industria musical y seguidores de otros países que disfrutan de conocer un poco más sobre Colombia a través de Shakira y Beéle.



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Lo nuevo de Shakira y Beéle

Sin embargo, el lanzamiento del video es solo el inicio de una serie de anuncios conjuntos. Este viernes 17 de abril los dos barranquilleros lanzaron un EP de tres canciones de “ALGO TÚ”. Este material incluirá el tema original y dos reinterpretaciones diseñadas para dominar la escena nocturna global con otros artistas.

Por un lado, el artista Shimza —quien ya adelantó su versión durante un set en Coachella junto a Afrojack— aporta un toque de afro house con ritmos hipnóticos e influencias caribeñas. Por otro lado, la reconocida DJ Indira Paganotto, figura clave del techno actual, infunde la pista con su característica energía cruda y texturas intensas, transformándola en una pieza lista para las pistas de baile más exigentes.

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La expectativa por este tema alcanzó niveles históricos incluso antes de su estreno oficial. Ambos artistas interpretaron la canción por primera vez en vivo ante una multitud récord de más de 400,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, marcando el evento más masivo jamás registrado en dicho recinto.

Con este lanzamiento, Shakira reafirma su posición como la artista latina femenina más vista y escuchada en la historia de plataformas como YouTube y Spotify, mientras impulsa la carrera de Beéle hacia nuevas audiencias internacionales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL