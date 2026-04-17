Aseguran que Nodal y Ángela Aguilar se separaron tras polémica con modelo en video del mexicano

Todo parece indicar que la relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no se sobrepuso a la más reciente polémica de la pareja. Los mexicanos emprendieron su romance bajo muchas críticas a mediados de 2024, pero ni esto impidió que aparecieran juntos en múltiples ocasiones y llevaran a cabo su boda civil. Sin embargo, la prensa rosa internacional ha señalado que la más reciente polémica parece sí haber tocado fibras en los artistas.



¿Cuál es la nueva polémica de Christian Nodal?

La aparente tranquilidad del hogar de los mexicanos terminó el pasado 9 de abril, cuando en el canal de YouTube oficial de Christian Nodal se publicó el videoclip de 'Un vals', la nueva canción románica del mexicano. Más allá de la música y letra, lo que causó revuelo en las redes sociales fue el parecido de la modelo utilizada en el video a Cazzu, expareja del mexicano.

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Se trata de Dagna Mata, conocida en redes sociales como Dagna Kills. En el video, según los internautas, Dagna da un aire a Ángela Aguilar con su estatura y corte de cabello; sin embargo, son los tatuajes de la mujer los que le dieron a las personas todo el parecido con Cazzu.

Nodal, al respecto, utilizó sus redes sociales para expresar que no tuvo nada que ver con la elección de la model. "No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes", escribió. Cosa que confirmó el mismo director del video, Juan Antonio Barbazán.



El director del videoclip expresó que la elección de Dagna se dio sin dobles intenciones o estrategia para causar polémica. ""Lo único desde aquí, pedirle disculpas a Ángela por si se ha sentido ofendida o algo por el estilo por este error", aseguró. Por su parte, la misma modelo reveló en una entrevista que "a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella [Ángela Aguilar], pues está muy mal".



Ángela Aguilar le habría puesto final a su relación Nodal

Por ahora, poco se ha conocido sobre la reacción de Ángela Aguilar a la polémica y al mismo video. Pero fue el periodista de espectáculo Jorge Carbajal el que reveló en su programa 'En Shock' que aparentemente, Nodal y Ángela Aguilar ya estarían separados.



Según el periodista, fue el polémico video de 'Un vals' el que desató un conflicto en la pareja tan grande que terminó en una separación. Aseguró que tanto Pepe Aguilar como Ángela le reclamaron a Christian Nodal por lo ocurrido con la modelo y la polémica que el videoclip desató. Por su parte, el mexicano habría respondido de la misma manera que hizo en redes, quitándose toda responsabilidad sobre lo ocurrido.

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Carbajal señaló que esto desató un fuerte enfrentamiento entre los cantantes hasta que tomaron la determinación de separarse."Ángela no quiere saber nada y, sinceramente les voy a decir, Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada. Hubo gritos, pleitos, mentadas, hubo de todo", reveló.

Aunque ni Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado al respecto, confirmando o negando que estén separados, lo que sí se ha confirmado por parte del mismo Nodal es que la boda religiosa de la pareja, programada para este 2026, fue pospuesta. El cantante señaló que se trataba de temas de seguridad, pero no se ha dado a conocer una nueva fecha para el evento.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL