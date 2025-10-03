En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Asteroide con posibilidad de impactar la Tierra ahora podría chocar contra la Luna: ¿cuándo?

Asteroide con posibilidad de impactar la Tierra ahora podría chocar contra la Luna: ¿cuándo?

Gracias al telescopio James Webb se logró determinar que el asteroide tiene un tamaño aproximado equivalente al de un edificio de 15 pisos. ¿Qué pasaría si el objeto colisiona contra la Luna?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Asteroide con posibilidad de impactar la Tierra ahora podría chocar contra la Luna: ¿cuándo?
Asteroide con posibilidad de impactar la Tierra ahora podría chocar contra la Luna: ¿cuándo? -
Getty Images - A Owen en Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad