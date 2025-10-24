En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Nueva plataforma en Bogotá tiene más de 680 cursos gratuitos para estudiantes: link para inscribirse

Nueva plataforma en Bogotá tiene más de 680 cursos gratuitos para estudiantes: link para inscribirse

La plataforma Academia Atenea ofrece cursos en áreas clave como matemáticas, tecnología, habilidades digitales y emprendimiento. Le contamos cómo inscribirse fácilmente.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de oct, 2025
Academia Atenea
La plataforma Atenea está diseñada como un ecosistema digital abierto que promueve la formación continua. -
Atenea/ Freepik

